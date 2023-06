"Lions For Stoma Care” aiutare i pazienti stomizzati in paesi bisognosi

L’iniziativa del service denominata “LFSC - Lions For Stoma Care” è nata nel 1999 nell’ambito del Lions Club Modena Wiligelmo per opera del Dott. Carlo Pezcoller,Presidente Onorario del Comitato LFSC attualmente composto da 17 Club che appartengono a 5 diversi Distretti.

L’obiettivo del service è quello di erogare formazione a chirurghi e infermieri affinché eseguano le stomie correttamente (la stomia è un'apertura creata chirurgicamente sull'addome per consentire la fuoriuscita degli effluenti) e soprattutto siano in grado di supportare la riabilitazione dei pazienti stomizzati, mediante un opportuno piano di riabilitazione ed assistenza, successivamente alle dimissioni dall’ospedale in modo di migliorarne la qualità della vita.

E ‘ quindi in partenza il corso per 12 chirurghi dell’America Latina che si svolgerà a Modena dal 12 al 16 giugno compresi e permetterà ai partecipanti di ottenere l’attestato LFSC –ALACP riconosciuto da tutti i servizi sanitari dei paesi dell’America Latina.

Nei paesi in via di sviluppo, il “problema” stomia non è vissuto, ancora, in modo adeguato: pazienti stomizzati, non solo adulti ma anche bambini, spesso non sono accettati dalla famiglia come pure dai compagni di giochi e dalla società, nella completa indifferenza della comunità sanitaria e sociale. Perfino i chirurghi che effettuano le stomie, alla fine di interventi chirurgici altamente demolitivi, considerano concluso il loro compito alla guarigione chirurgica della ferita, senza porsi il problema della qualità di vita successiva del paziente stomizzato.

La base sulla quale si fonda l’attività del Service LFSC è quella di considerare lo stomizzato guarito soltanto quando ha recuperato il proprio equilibrio psico-fisico e si è reinserito appieno nella sua famiglia e nel proprio contesto sociale e lavorativo.

Al termine di ogni evento di formazione vengono rilasciati gli attestati ai partecipanti. Il Service, grazie alle varie iniziative svolte, ha assunto una valenza internazionale essendo ad oggi stati eseguiti corsi di formazione in 28 paesi di Asia, America Latina e Africa, formando oltre 1.500 operatori sanitari che a loro volta hanno provveduto ad addestrare altre professionalità sanitarie nei rispettivi paesi, realizzando un effetto domino che aumenta l’efficacia del service.

Il service si configura come progetto umanitario sanitario globale, non è finalizzato in modo specifico ad una specifica area geografica e tramite l’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea Lions, nel quale LFSC è entrato nel 2021, si auspica che possa essere maggiormente conosciuto e conseguentemente diffuso anche nei paesi dell’area mediterranea.