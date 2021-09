Lions Club Castelnuovo, raccolti fondi per una palestra per bambini malati oncologici

Donazione di 7-500 euro alla Casa di Fausta per realizzare una palestra per attività di psicomotricità

Centosettanta invitati e 7.500 euro raccolti per la Casa di Fausta. È stato un grande successo la serata organizzata da Lions Club Castelnuovo Rangone lo scorso 24 settembre nell’incantevole cornice di Villa Manodori a Montale.

Il primo evento promosso dall’associazione dopo l’interruzione forzata a causa dell’emergenza pandemica è andato ben oltre le più rosee aspettative, per la soddisfazione di ospiti e organizzatori, che hanno potuto così sostenere Aseop/Casa di Fausta nei progetti di assistenza ai bambini malati oncologici e alle loro famiglie, in particolare nella realizzazione di una palestra per attività di psicomotricità.

Tra eccellenze della gastronomia locale e arie d’opera eseguite dal tenore Massimiliano Barbolini e dal baritono Claudio Mattioli, una serata di convivialità e intrattenimento che ha visto la partecipazione di grandi ospiti. Oltre al Presidente Lions Castelnuovo Rangone Raffaele Bruni, al Governatore del Distretto 108tb Giordano Bruno Arato e il Vice Governatore Cristian Bertolini, all’evento erano presenti il Sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi, la Vice Sindaca Daniela Sirotti Mattioli, il presidente di Aseop Erio Bagni, il primario di Pediatria del Policlinico di Modena Lorenzo Iughetti, il responsabile della Struttura complessa di Chirurgia Oncologica Senologica del Policlinico di Modena Giovanni Tazzioli, Federica Casoni, responsabile della Direzione sanitaria dell’Ospedale di Vignola, il parroco di Montale don Andrea Gianelli e il direttore di TRC Ettore Tazzioli.