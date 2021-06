Alla dott.ssa Lisa Anceschi di Unimore il Premio Lamberto Monti

Una giovane dottoranda in Medicina Clinica e Sperimentale (CEM) di Unimore ha vinto il Premio Lamberto Monti al Convegno della Società Italiana di Fitoterapia - S.I.Fit per l’esposizione orale di un progetto di ricerca che fa luce sul possibile ruolo di estratti ottenuti da varietà non psicoattive di Cannabis sativa L. come possibili agenti antiproliferativi, in particolare in combinazione con chemioterapici tradizionali.

Il premio sosterrà nella sua ricerca la dott.ssa Lisa Anceschi che, nel suo progetto nella scuola di Dottorato in Medicina Clinica e Sperimentale sotto la direzione scientifica della prof.ssa Federica Pellati, sta studiando estratti ottenuti da Cannabis sativa L. caratterizzati da numerose proprietà terapeutiche e dall’assenza di effetti psicotropi.

Le varietà non psicoattive di Cannabis sativa L., comunemente indicate come canapa (hemp), sono caratterizzate da un elevato contenuto in cannabidiolo (CBD), mentre il ?9-THC risulta essere inferiore a 0.2%. Il CBD presenta diverse attività biologiche correlate all’azione su diversi target. Lo studio in oggetto è focalizzato sul possibile ruolo di estratti ottenuti da varietà non psicoattive di Cannabis sativa come possibili agenti antiproliferativi, in particolare in combinazione con farmaci chemioterapici tradizionali. Gli estratti sono stati caratterizzati attraverso metodologie analitiche avanzate e la loro attività antiproliferativa è stata testata su diverse linee cellulari tumorali. I risultati hanno indicato che la linea cellulare di leucemia mieloide cronica K562 risponde meglio al trattamento con l’estratto ricco in CBD. Sono attualmente in corso studi in silico e di tipo proteomico atti a identificare i possibili target coinvolti negli effetti osservati in vitro sia con gli estratti sia con il CBD in forma purificata.

“Sono onorata di aver ricevuto il Premio Lamberto Monti 2021 da parte della Società Italiana di Fitoterapia (S.I.Fit), - afferma la dott.ssa Lisa Anceschi di Unimore - in seguito alla presentazione orale del mio progetto di ricerca, durante il Convegno Nazionale lo scorso 21 maggio nella sezione giovani. Lavorando in ambito di chimica farmaceutica relativa alle sostanze naturali, credo che questo premio valorizzi ulteriormente la ricerca che sto svolgendo insieme alla prof.ssa Federica Pellati e al prof. Lorenzo Corsi”.

“Sono molto orgogliosa del premio conferito alla dott.ssa Anceschi da parte della S.I.Fit. Questo sottolinea l’importanza dello studio che il gruppo di ricerca sta conducendo presso il Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore - afferma la prof.ssa Federica Pellati di Unimore - nell’ambito dell’identificazione di composti naturali appartenenti alla classe chimica dei cannabinoidi e dotati di azione antiproliferativa. Queste molecole sono il focus di numerose attività di ricerca che prevedono strette collaborazioni a livello nazionale e internazionale”.

“Il lavoro che ha condotto la dott.ssa Anceschi nel suo progetto di Dottorato - afferma il prof. Lorenzo Corsi ricercatore del Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore - ha evidenziato il possibile utilizzo di estratti di Cannabis sativa L. non psicotropa su patologie iperproliferative e pone le basi per future ricerche atte a determinare il meccanismo specifico dei principali costituenti di tali estratti. Il premio ottenuto dalla S.I.Fit è motivo di grande soddisfazione per noi, sia per il riconoscimento del lavoro ed impegno profuso dalla dott.ssa Anceschi sia per il lavoro svolto dall’intero gruppo di ricerca”.

Lisa Anceschi

nata a Reggio Emilia classe 1994, si è laureata con lode in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche nel 2018 presso il Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore, discutendo una tesi di Laurea sperimentale dal titolo “Structure guided approach and molecular networking for target isolation of antiparasitic secondary metabolites from plants” svolta presso l’Università di Ginevra grazie al programma Erasmus+, sotto la supervisione della prof.ssa Federica Pellati e del prof. Jean-Luc Wolfender. Da Novembre 2019 è studentessa di Dottorato in Medicina Clinica e Sperimentale (CEM) presso il Dipartimento di Scienze della Vita. E’ autore di 4 articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali. Ha inoltre presentato 5 comunicazioni in convegni nazionali e internazionali.

Premio Lamberto Monti

Tramite il Premio Lamberto Monti, già Presidente Onorario della la Società Italiana di Fitoterapia (S.I.Fit), la società scientifica intende incentivare l’interesse delle nuove generazioni di ricercatori per lo studio scientifico delle piante medicinali che costituiscono allo stesso tempo la tradizione e una importante risorsa per la moderna farmacologia. La valutazione dei lavori candidati al Premio “Lamberto Monti” 2020 è condotta dal board scientifico composta dal Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e del Coordinatore del gruppo giovani della S.I.Fit.