lisabetta Blasi è la nuova Vicepresidente della Società Italiana di Microbiologia

La Società Italiana di Microbiologia (SIM) avrà nella Prof.ssa Elisabetta Blasi di Unimore la sua nuova Vicepresidente. La Prof.ssa Blasi, docente di Microbiologia e Microbiologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore, rimarrà in carica per 3 anni e contribuirà alla sfida che il mondo dei microbi pone ai microbiologi.

La Società Italiana di Microbiologia (SIM), è una libera associazione senza scopo di lucro, che riunisce tutti i cultori delle Scienze Microbiologiche ed ha come obiettivo primario quello di supportare lo sviluppo di tutte le diverse aree della disciplina (dalla batteriologia, alla virologia, alla micologia, alla parassitologia), in ambito scientifico, accademico, medico-sanitario.

"Sono molto onorata di poter svolgere questo incarico al fianco del Presidente, Prof.ssa Stefania Stefani, e dell’altro Vicepresidente, Prof. Guido Antonelli, in una società autorevole quale è la SIM, - afferma la Vicepresidente Elisabetta Blasi di Unimore - da sempre impegnata nella formazione accademica dei giovani, nella ricerca di base e in quella clinica, dalla identificazione e tipizzazione di nuovi patogeni, alla verifica dell’efficacia di protocolli vaccinali innovativi, al rilevamento del fenomeno della farmaco-resistenza e al suo contenimento. Oggi, più che mai, risulta evidente ed imprescindibile il contributo del Microbiologo nell’affrontare con successo, nell’ambito di gruppi di ricerca necessariamente multidisciplinari, le continue sfide che il mondo dei microbi pone e continuerà a porre in futuro”.

Elisabetta BLASI

Professoressa Ordinaria di Microbiologia e Microbiologia Clinica (SSD MED/07), Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa (CHIMOMO), Facoltà di Medicina e Chirurgia, UNIMORE. Visiting Fellow e Visiting Associate (1982-1986) presso il National Institute of Health (NIH)-National Cancer Institute (NCI), Frederick, MD, USA. Ricercatrice universitaria (1989-1992), Professoressa Associata (1992-1994), e Professoressa Ordinaria (1994-oggi) in Microbiologia e Microbiologia Clinica, presso UNIMORE. Dal 2008 ad oggi, è titolare del Programma Assistenziale “Diagnostica avanzata di infezioni fungine invasive” presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena. ? Direttrice della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia e Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in CEM di UNIMORE.

Fa parte del Comitato di Studio dei Miceti (CoSM) nell’ambito della Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI). ? al suo secondo mandato nel Direttivo della Società Italiana di Microbiologia (SIM). Editorial Board: è stata Co-Editor della rivista Infection and Immunity ed è attualmente Review Editor di Microorganisms (2020-oggi). Svolge costantemente attività di revisore per numerose riviste internazionali del settore. Riconoscimenti internazionali: nel 1985, ha ricevuto il Presidential Award, prestigioso premio della Reticuloendotelial Society in USA, per gli importanti studi che hanno portato alla immortalizzazione di macrofagi midollari (E. Blasi et al., Nature 1985; doi:10.1038/318667a0) ed in seguito di cellule della microglia (E. Blasi et al., J. Neuroimmunol 1990; doi:10.1016/0165-5728(90) 90073-v.PMID: 2110186). L’unicità di queste linee cellulari, con fenotipo e funzioni comparabili alle colture primarie da cui erano state originate, ha suscitato da subito un ampio interesse in quanto rappresentano un modello di studio particolarmente duttile ed efficace. Principali settori di interesse scientifico: Interazione ospite-parassita nelle micosi opportunistiche; Approcci innovativi nello studio della patogenesi e nella diagnostica delle micosi; Biofilm microbici: ruolo patogenetico e sistemi innovativi atti a contrastarne la formazione; Il microbiota umano: caratterizzazione e ruolo della popolazione fungina. La Prof.ssa Blasi è autrice di 160 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, 2 testi universitari, diverse monografie in ambito micologico e oltre 200 abstracts presentati a congressi nazionali ed internazionali.