Cresce l'offerta per i centri estivi, a Formigine sono 29 quelli convenzionati

Continua a crescere l’offerta dei centri estivi sul territorio comunale di Formigine. Dopo i 20 del 2021 e i 25 dello scorso anno, nel 2023 il numero dei centri estivi è salito a 29 (di cui 5 per la fascia 0-3 anni e 24 per quella 3-17 anni). Un servizio reso possibile dall’attivazione da parte di gestori privati (associazioni sportive e culturali, parrocchie, oratori, cooperative sociali, istituzioni educative private) in collaborazione con il Comune, che data l’ampia offerta da anni ha deciso di potenziare le collaborazioni con soggetti terzi, nell’ottica di valorizzare l’associazionismo e il principio di sussidiarietà.

Tante le proposte disponibili, dai “camp” in lingua inglese ai centri musicali, dallo sport alle fattorie didattiche, per passare un’estate di divertimento in compagnia.

Come lo scorso anno, il Comune di Formigine ha deciso di adottare anche per il 2023 alcune misure specifiche per il sostegno dei centri estivi. In particolare, la Giunta comunale ha approvato nuovamente il progetto regionale per la “Conciliazione vita-lavoro” attraverso cui le famiglie con ISEE non superiore a 24mila euro, e bambini da 3 a 13 anni (con un’estensione fino a 17 in caso di ragazzi con disabilità), possono ricevere un contributo settimanale di 100 euro per ciascun bambino e un massimo di 300 euro per l’intero periodo estivo.

Per supportare famiglie e gestori, il Comune di Formigine ha inoltre deciso di impegnare 83mila euro. Lo stanziamento sarà destinato alle famiglie dei bambini della fascia 0-3 anni con ISEE non superiore a 24mila euro che potranno ricevere un contributo settimanale di 100 euro fino a un massimo di 300 per l’intero periodo; oltre ai gestori per la frequenza di centri estivi di bambini e ragazzi con disabilità certificata. In questo caso, si parla di un contributo massimo di 400 euro settimanali per ogni minore accolto per un massimo di 6 settimane.

Per maggiori informazioni e per visionare la lista completa dei centri estivi attivi sul territorio consultare il sito del Comune di Formigine.