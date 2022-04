Visite ed esami persi causa covid e liste d'attesa, i numeri non sono confortanti

Sebbene in seguito all'emergenza sanitaria dovuta al Covid si stia recuperando sui tempi delle visite mediche, ancora i dati "non ci confortano, perché solo il 30-40 per cento delle volte si riescono a rispettare i tempi previsti". Per questo anche in Emilia-Romagna "c'è un problema, perché se il cittadino chiama per fare una gastroscopia e non si riescono a rispettare i tempi, poi paga 300 euro nell'azienda pubblica e dopo due giorni la fa. Se non riusciamo a rispettare I tempi previsti, rischiamo solo di obbligare i cittadini a pagare una somma".

A sottolineare come esistano ancora criticità in questo senso nelle Aziende sanitarie della regione è Udicon, pur evidenziando comunque "un'attività di recupero delle visite che sono state lasciate indietro dall'azione della pandemia".

Ad ogni modo, sottolinea il presidente regionale Vincenzo Paldino alla 'Dire', la strada è ancora lunga. "Ci sono agende chiuse per alcune prestazioni e non si riescono a rispettare I tempi previsti per le visite", che corrispondono a una media di "30 giorni per le visite e 60 giorni per esami strumentali". Per quanto riguarda i settori specifici, alcuni esempi: "Sulle visite diabetologiche riusciamo solo nel 30% dei casi a rispettare I tempi, per le spirometrie siamo al 35%, per la gastroscopia al 30%, la colonscopia al 40%, le visite fisiatriche al 40%". Situazione migliore invece per le risonanze magnetiche muscolo-scheletriche "dove si arriva al 70%", e infine il dato confortante del "100% sui malati oncologici, dato piuttosto importante". Per Paldino, il problema deriva dalla relazione "fra quello che è il servizio sanitario e quello che viene svolto in regime di privato all'interno delle Aziende sanitarie, il famoso intramoenia. Va bene lasciare la libera professione, ma solo quando riusciamo a rispettare i tempi previsti".

Il tema è stato oggietto nuovamente di discussioni in Regione, con l'Assessore alla Sanità Raffaele Donini che ha garantito: "Continueremo a investire nel potenziamento del personale" per recuperare le liste d'attesa in sanità. Donini, rispondendo ieri in Assemblea legislativa alla leghista Valentina Stragliati. In aula la consigliera del Carroccio snocciola alcuni dati. "Piacenza è la provincia più colpita sul piano delle liste di attesa- afferma Stragliati- lo smaltimento delle prestazioni arretrate è sceso, nella settimana di Pasqua, al 63,1%. A Parma invece il recupero è del 78%, a Reggio Emilia dell'85%, a Modena del 67% e a Bologna dell'84%". La leghista propone quindi di programmare le prestazioni sanitarie "anche nella fascia serale, dalle 20 alle 24, dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi dei giorni prefestivi e nei giorni festivi", in modo da recuperare le liste d'attesa.

"L'uso della fascia serale, come dei pomeriggi festivi e pre-festivi, è una delle modalità già proposte negli scorsi anni- ricorda Donini- trovando realizzazione nel periodo pre-Covid. Ma dipende dalla quantità di personale di ogni Ausl. Al momento, tenuto conto delle criticità di personale, sta continuando un lavoro più ampio sulle liste d'attesa". Tra le varie azioni, spiega l'assessore, si punta al "governo della domanda" e alla "razionalizzazione del primo accesso", oltre a "stimolare la collaborazione tra medici ospedalieri e di medicina generale. E poi continueremo a investire nel potenziamento del personale per recuperare tempi in linea con gli standard e dare sempre maggiori possibilità ai cittadini", assicura Donini.

Fino ad oggi, ricorda l'assessore, sono state recuperate 1,6 milioni di prestazioni sospese nel 2020, ma "alle liste d'attesa si aggiungono le nuove prenotazioni". E nel 2022 le Ausl hanno dovuto fare i conti anche con "l'insorgenza di nuovi picchi pandemici".