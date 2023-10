Lo sport è di tutti: il bando per il sostegno alla pratica sportiva

Ormai è un’iniziativa consolidata che si rinnova ogni anno dal 2012: il Comune di Soliera promuove concretamente la pratica sportiva di bambini e ragazzi nell'età della crescita stanziando 11.000 euro per un bando che riconosce un contributo economico ai nuclei familiari che si trovano con entrate economiche ridotte, con un Isee non superiore ai 12.000 euro.

Il progetto si chiama, non a caso, “Lo sport è di tutti”, per indicare un'iniziativa che intreccia la promozione sportiva alla solidarietà sociale. Possono beneficiarne i ragazzi e le ragazze residenti a Soliera di età compresa tra i 6 e i 17 anni d’età, nati dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2017. Il contributo erogabile è pari al 50% del costo sostenuto per l'iscrizione annuale a un corso di una disciplina sportiva, fino a un contributo massimo di 150 euro a ragazzo e di 400 euro a famiglia.

Le domande possono essere presentate a partire da domani martedì 24 ottobre ed entro le ore 12 di sabato 2 dicembre 2023, esclusivamente in via telematica.

I cittadini non in possesso delle credenziali SPID o non in grado di compilare autonomamente la domanda, possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di via Garibaldi 48 (orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 8,15-12,45 / martedì pomeriggio ore 14,30-17,30).Il bando e le due tipologie di domanda sono reperibili sul portale web del Comune di Soliera.