Lo sport tra diritti e opportunità: spettacoli e laboratori, per riflettere su inclusione e parità di genere

Lo sport come occasione di riscatto sociale, per rivendicare la parità di genere e per affermare l’uguaglianza tra le persone. A Maranello lo sport è anche una questione di diritti: questo il senso di Sport+, il programma di iniziative ed eventi proposto dall’amministrazione comunale con il sostegno della Fondazione di Modena, in collaborazione con ATER Fondazione e l’associazione Mo’ Better Football. Una serie di appuntamenti rivolti a tutta la cittadinanza che coinvolgeranno gli spazi pubblici, le scuole, le associazioni sportive, proposti da febbraio a maggio, con l’obiettivo di fare luce sullo sport come veicolo democratico di crescita individuale e collettiva.

Si parte venerdì 17 febbraio alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari con “Gli altri siamo noi. Sport no limits”, un talk condotto dal giornalista Alessandro Iori per riflettere sul tema del rapporto tra sport e disabilità con la partecipazione e le testimonianze di tre atleti del territorio che in questi anni hanno conseguito risultati importanti: i marenellesi Rita Cuccuru, campionessa di triathlon paralimpico e Andrea Piacentini, medaglia d’oro in atletica ai mondiali di Praga per atleti con sindrome di Down, e Kevin Casali, nuotatore di Castellarano campione italiano per la Federazione sportiva disabilità intellettive e relazionali.

Giovedì 23 febbraio alle 21 alla Biblioteca Mabic sarà la volta del reading “La malinconia di Zidane”: uno spettacolo interpretato da Malik Cherif e Luca Perciballi e tratto dal testo del filosofo Jean-Philippe Toussaint, in cui il gesto di Zidane, la testata contro il difensore azzurro Marco Materazzi, viene ricondotto alle tematiche dell’integrazione.

Giovedì 30 marzo alle 21 al Mabic “Non è uno sport per signorine. Il genere e l’identità di genere nello sport”, talk condotto da Alessandro Iori con la partecipazione delle calciatrici afghane accolte a Firenze dal team Centro Storico Leboswki e dell’autrice Barbara Orlandini.

Diverse le attività proposte nelle scuole: in marzo i laboratori “Fuoricampo” di scrittura creativa coordinato da Marco Magnone e “Icons” per realizzare un murale e una graphic novel con il Collettivo Fx, in aprile “Canti, conti e mitici racconti”, spettacolo laboratorio per esplorare le dinamiche con cui lo sport si può incrociare con i diritti fondamentali dell’uomo, a cura di ?ajka Teatro. Dal 26 al 28 maggio la chiusura del progetto: una tre giorni ricca di eventi con in programma, tra le altre cose, uno spettacolo su Jack London e il pugilato, un incontro del giornalista Federico Buffa su sport e razzismo, uno spettacolo con Peppe Servillo sul Napoli di Maradona. Ingresso gratuito a tutte le iniziative, il programma completo è sul sito del Comune di Maranello.