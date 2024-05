"LOVEABILITY" e ragazzi con disabilità, come vivere consapevolmente la propria sessualità e affettività

Ness1escluso, in collaborazione con i Consultori Familiari dell'Azienda USL di Modena, presenta il corso di formazione LOVEABILITY dedicato ai ragazzi con disabilità cognitiva, alle loro famiglie e agli educatori. Il corso, finanziato dai fondi del bando Play Disytrict, si propone di essere una riflessione sul come vivere consapevolmente la propria sessualità e affettività passando attraverso una maggior la conoscenza di sé stessi e del proprio corpo.

Il percorso alla base del corso è pensato per essere un momento di confronto e di crescita per tutti i partecipanti, con l'obiettivo di creare una rete di supporto e di scambio di esperienze tra famiglie, ragazzi e operatori che offra strumenti e risorse utili per facilitare la consapevolezza e comprensione delle proprie emozioni, desideri e sentimenti legati alla sfera affettiva e sessuale.

Attraverso incontri formativi dedicati, saranno affrontati temi legati al corpo ( la prevenzione , la contraccezione) e temi legati alla gestione delle emozioni, alla prevenzione delle situazioni di rischio e al rispetto delle proprie e altrui diversità.

Marco Lei presidente Cittadella vis Modena, capofila del progetto PlayDistrict spazi civici di comunità: “Siamo onorati di promuovere questa progettualità relativa un tema così centrale delicato nella vita delle persone come quello dell’affettività sessualità. Siamo felici perché il bando di Sport e Salute ci permette anche di staccarci dal focus sportivo entro cui ci muoviamo prevalentemente, per abbracciare da vicino le tematiche importanti per le persone di cui ci occupiamo”

Dott. Fabio Galvani presidente fondatore di N1E: "Nell’anno in cui i nostri numeri sono raddoppiati - sia atleti che corsi- siamo felici di impegnarci insieme al consultorio anche si questo fronte delicato. Come spesso diciamo non vogliamo essere solo un’ ora di attività motoria nella vita dei nostri atleti ma far parte del loro progetto di vita.”

Dott.ssa Marcella Vaccari coordinatrice dei progetti educativo-sportivi di Ness1escluso, ideatrice del progetto:”Quando il pubblico e il privato si prendono a cuore un progetto può nascere davvero qualcosa di importante per tutti. Con la preziosa collaborazione del Consultorio Familiare e la dott.ssa Elena Cassano -che ha preso parte negli anni scorsi direttamente al progetto-abbiamo provato a rispondere ad una esigenza portata più volte alla luce dalle famiglie, dagli educatori e dai ragazzi stessi che sentono la necessità di approfondire un argomento spesso trascurato nei percorsi abilitativi.”

La dott.ssa Elena Cassano psicologa, relatrice dei primi 3 incontri: “Sono molto contenta di prendere parte a questo ciclo di incontri, perché credo che il tema della sessualità, soprattutto se calato all’interno di un mondo diagnostico, necessiti di tanta sensibilizzazione. L’idea di seguire tre incontri, ciascuno con uno degli attori della realtà di N1E (genitori, educatori e ragazzi) ci permetterà di visionare aspetti diversi e complementari. Lo scopo sarà quello di fornire elementi propedeutici e di supporto al lavoro del serivizio pubblico del consultorio e all’interno dei quali potrà nascere un confronto costruttivo tra le parti”

Dottor Andrea Spanò, Direttore del Distretto sanitario di Modena: "Siamo contenti di supportare questo progetto, che ha l’obiettivo di facilitare la consapevolezza e la comprensione dei desideri e dei sentimenti dei più giovani. I consultori familiari sono costantemente al lavoro per ascoltare i ragazzi, soprattutto negli ambiti più delicati legati alla sessualità. Sin dal primo incontro si cercherà di costruire un clima positivo e confidenziale, regolato dall’ascolto reciproco e dall’accoglienza di punti di vista diversi e dal rispetto della privacy. A seguire i professionisti, insieme ai ragazzi, si concentreranno sulla conoscenza del proprio corpo e al riconoscimento dei segnali dell’innamoramento e dell’affetto, imparando a gestirli nel rispetto di sé stessi e dell’altro”. Giulia Bergamini, educatrice: "Per noi educatori avere l’occasione di partecipare a questa formazione è un’opportunità di crescita personale e professionale. Nella quotidianità del nostro lavoro in palestra spesso emergono situazioni relativamente a questa tematica che meritano di essere affrontate con la giusta competenza.”