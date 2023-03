Cambio al vertice del settore Smart City, servizi Demografici e Partecipazione del Comune di Modena

Luca Salvatore, laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni, è il nuovo dirigente del settore Smart City, servizi Demografici e Partecipazione del Comune di Modena. Salvatore, dallo scorso anno dirigente del servizio Patrimonio e Tributi nell’ambito del settore Risorse patrimoniali e finanziarie, assume il nuovo incarico al posto di Luca Chiantore, nominato direttore generale di Unimore.

Salvatore, 42 anni, originario di Pompei a ma lungo residente a Torino, prima di essere stato selezionato con una procedura pubblica per l’assunzione come dirigente al Comune di Modena, è stato funzionario dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (alla Direzione tecnica centrale e ai Sistemi informativi) e al Comune di Torino.

Oltre alla dirigenza del Settore, all’ingegner Salvatore sono stati affidati anche gli incarichi di Responsabile per la transizione digitale e Responsabile della conservazione che richiedono precise competenze tecnologiche, di informatica giuridica, manageriali e di archivistica.