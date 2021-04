Luce blu sulle fontane di Modena per la Giornata della consapevolezza dell'Autismo

In piazza Roma e in largo Garibaldi in occasione della Giornata della consapevolezza dell'Autismo, che ricorre venerdì 2 aprile, le fontane si illuminano di blu

Nella serata di venerdì 2 aprile le fontane di piazza Roma e il monumento del Graziosi in largo Garibaldi si illuminano di blu in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'Autismo.

Il Comune di Modena aderisce infatti alla richiesta di patrocinio giunta tramite l'assessorato alle Politiche sociali dall’associazione Aut Aut Modena. L’appello del presidente della Fondazione italiana per l’autismo è stato raccolto anche da Anci, l’Associazione nazionale comuni italiani che ha invitato tutti i Comuni ad illuminare di blu le facciate dei palazzi dei Municipi per manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica così delicata che colpisce migliaia di famiglie in Italia.

Di luce blu, il colore scelto per le diverse iniziative svolte da istituzioni e associazioni nell’occasione, si illumineranno in città appunto la fontana del Graziosi in largo Garibaldi (grazie a Hera servizi energia) e le Fontane di piazza Roma (con la collaborazione degli uffici tecnici comunali).