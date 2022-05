Usl, Luciana Ballini eletta al Board of Directors di INAHTA

Grande soddisfazione per Luciana Ballini che è stata eletta al Board of Directors di INAHTA. La dottoressa Ballini, professionista dell’Azienda USL di Modena con l’incarico di Direttrice del Servizio Governo Clinico, HTA e Appropriatezza e Garanzia dei percorsi assistenziali dei cittadini, ha ricevuto nei giorni scorsi la carica presso l’International Network of Agencies for Health Technology Assessment, una rete internazionale di agenzie governative pubbliche in sanità che svolge attività di valutazione sulle tecnologie sanitarie, con l’obiettivo sostenere attraverso la propria ricerca il continuo miglioramento dei sistemi sanitari di tutto il mondo. A proporre la candidatura, poi accolta dall’ente, è stata la Direzione generale dell’Assessorato Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna. La carica è elettiva, dura due anni e prevede un ruolo di indirizzo strategico delle attività dell’intera rete in termini di documentazione, condivisione delle informazioni, partnership a livello internazionale.

“Si parla sempre di ‘tecnologie sanitarie’ pensando ai grandi macchinari diagnostici o chirurgici – ha detto Luciana Ballini – mentre in realtà con questo termine, nell’ambito dell’HTA, Health Technology Assessment, si comprendono tutti gli interventi sanitari come i farmaci, i dispositivi medici dei pazienti, fino ai modelli organizzativi utilizzati nell’ambito di un sistema sanitario. Anche l’OMS, per valutare gli interventi sanitari in tutto il mondo, fa riferimento ai principi dell’HTA, per garantire che ogni analisi sia basata su prove scientifiche e dati oggettivi, in modo trasparente. I parametri di HTA vengono utilizzati, ad esempio, nel decidere la rimborsabilità di un farmaco o nel valutare l’appropriatezza di un certo intervento organizzativo per un determinato territorio”.

In Italia ancora il sistema di HTA non è strutturato a livello nazionale ma la Regione Emilia-Romagna ha avviato da oltre 15 anni questo percorso accreditandosi prima a livello internazionale e poi a livello europeo. Luciana Ballini, che è stata anche ricercatrice dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, è da tempo presente negli organismi HTA, avendo ricoperto per due mandati il ruolo di presidente dell’Assemblea Plenaria di EUnetHTA, la rete europea di Agenzie di HTA - finanziata dalla Commissione Europea - di cui la regione Emilia-Romagna è partner dal 2006 e che mira a strutturare una cooperazione permanente su questi temi, per garantire la circolazione di innovazioni tecnologiche e scientifiche orientate a migliorare sempre più la qualità dell’assistenza e la salute dei cittadini europei.

“Per noi in Italia – prosegue Ballini – tutto ciò significa ragionare non solo su farmaci e tecnologie innovative, ma anche su tutti quei nuovi progetti di medicina di iniziativa come l’infermiere di comunità, la centrale operativa territoriale, la telemedicina, le strutture di prossimità come le Case della comunità, gli Ospedali di Comunità e gli Hospice, che andranno a costruire la sanità del futuro”. Il Direttore generale Antonio Brambilla ha poi dichiarato: “Alla dottoressa Ballini faccio le mie personali congratulazioni per il prestigioso incarico, assolutamente meritato per gli anni di impegno non solo all'Ausl di Modena ma a servizio di tutta la nostra Regione. A lei il ringraziamento per la sua dedizione e l'augurio di un proficuo lavoro da parte di tutta la Direzione dell’Ausl di Modena".