Lucio Ferrari è il nuovo presidente di ANPI sezione di Carpi

Il direttivo della sezione ANPI di Carpi ha eletto Lucio Ferrari nuovo presidente e Cecilia Anceschi vice presidente vicaria.

L’ elezione è avvenuta dopo un percorso di consultazione e partecipazione dei componenti il direttivo, che ha consentito di approfondire impegni e obiettivi del lavoro di direzione della sezione, dopo le dimissioni di Carlo Silvestri. Lucio Ferrari, componente della segreteria provinciale, ha una grande conoscenza dell'Associazione, alla quale da tempo è molto legato.

E’ stato presidente provinciale assicurando grande e appassionato impegno. Cecilia Anceschi vanta una lunga esperienza nel mondo associativo e si occupa di storia con particolare attenzione al ruolo delle donne nelle vicende dei nostri territori. A Carlo Silvestri Il direttivo ha rivolto un affettuoso ringraziamento per il lavoro svolto .

"Abbiamo un impegnativo lavoro da svolgere in un contesto difficile per il Paese. L’ANPI si conferma un solido riferimento per la " memoria attiva" e per l'antifascismo contemporaneo. A Lucio e a Cecilia un caloroso grazie e un augurio di buon lavoro. Grazie a Carlo che continuerà a collaborare con l'Associazione "; così Vanni Bulgarelli presidente provinciale ha commentato la positiva soluzione adottata dal direttivo.