Luglio a Vignola con laboratori per bambini ed escursioni guidate a cura del Ceas

Laboratori per bambini ed escursioni guidate alla scoperta del nostro territorio: è il programma delle iniziative messe a punto da Ceas Valle del Panaro insieme al Comune di Vignola per coloro che trascorreranno il mese di luglio in città.

Tutti i martedì di luglio, nel pomeriggio, diverse attività sono state organizzate, nel Parco della Biblioteca comunale, a misura di famiglie e bambini. Si comincia martedì 4 luglio con l’attività di Orienteering per tutta la famiglia. Martedì 11 luglio “Fiori in città”, realizzazione di “bombe di semi” fai da te per aiutare a riempire di colori le aree verdi della città. Martedì 18 luglio è in programma una Caccia al tesoro. Infine, martedì 25 luglio, “il giovane esploratore” alla ricerca di reperti naturali con attrezzi costruiti da sé. Tutte gli incontri iniziano alle ore 16.00 e continuano fino alle ore 20.00.

Tutti le sere dei venerdì di luglio, nell’ambito del cartellone di “Estate a Vignola”, vengono organizzate attività per i più piccoli, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, in centro storico, in via Soli n. 2. Si comincia venerdì 7 luglio con il laboratorio “Artisti di natura”: si impara a estrarre i colori da elementi naturali per realizzare i propri dipinti. Venerdì 14 luglio tocca al “Ricicletta lab”, laboratorio di riciclo creativo per costruire decorazioni per la bicicletta e il monopattino. Venerdì 21 luglio sarà la volta di “Giocolieri fai da te”, quando barattoli, scatole e vecchi vestiti diventeranno inediti strumenti musicali. Infine venerdì 28 luglio si chiude con “Giochi optical”, costruzione guidata di modellini scientifici.

Tre escursioni guidate da esperti del Ceas sono, infine, in programma le sere dei mercoledì. Mercoledì 5 luglio passeggiata notturna in direzione Spilamberto a caccia di lucciole con ritrovo presso il parcheggio della Rocca di Vignola. Mercoledì 12 luglio, si imbocca la via dei ciliegi verso Marano camminando a fianco del fiume Panaro. Ritrovo in piazza dei Contrari a Vignola. Infine, mercoledì 19 luglio, escursione a Campiglio per vedere il tramonto. Ritrovo davanti al Bar Gioconda. Le escursioni iniziano alle ore 20.00.

Tutte le attività sono gratuite e aperte a tutti. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a Ceas Valle del Panaro: mail info@ceasvalledelpanaro.it e cell. 335/1282557

“Dopo l’interesse raccolto con le iniziative relative alla prima parte dell’anno, Ceas ha messo a punto un nuovo calendario di attività per grandi e piccini – commenta la vice-sindaca Anna Paragliola, assessora all’Ambiente del Comune di Vignola – I laboratori per bambini sono aperti alla partecipazione di tutti gli interessati, così come le escursioni non richiedono particolari doti atletiche. Continua, quindi, la proficua collaborazione con la cooperativa La Lumaca. Gli “Appuntamenti dell’Ambiente” rientrano nella più ampia attività di educazione ambientale su cui questa Amministrazione punta da quando si è insediata”.