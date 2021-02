Lunedì, chiusa via Braida per lavori alla rete idrica

Sarà completamente chiusa al traffico via per consentire ad Hera di proseguire nei lavori di sistemazione delle condotte idriche

Lunedì 22 febbraio, dalle ore 8,30 e fino al termine dei lavori prevista per le ore 18, via Braida sarà completamente chiusa al traffico dalla Circonvallazione all’intersezione con via Panaro.

La chiusura, già programmata per la giornata di ieri poi posticipata causa inconvenienti tecnici, si rende necessaria per consentire ad Hera di proseguire nei lavori di sistemazione delle condotte idriche.

L'apposita cartellonistica in loco indicherà la viabilità alternativa.