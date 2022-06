Lutto cittadino a Fiorano per la scomparsa del comandante Lorenzo Mosto

Mercoledì 22 giugno il sindaco, Francesco Tosi, ha proclamato il lutto cittadino a Fiorano Modenese per la prematura scomparsa del luogotenente Lorenzo Mosto, da molti anni comandante della locale stazione Carabinieri.

La tragica notizia ha colpito profondamente l’intera comunità fioranese, il decreto sindacale interpreta il comune sentire, in segno di profondo rispetto per la persona e vicinanza al dolore della famiglia e vuole consentire la più ampia partecipazione all’ultimo saluto al comandante Mosto, che si terrà mercoledì 22 giugno alle ore 9.30 presso la chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Fiorano.

Nella giornata di lutto cittadino le bandiere del Municipio di Fiorano Modenese saranno disposte a mezz’asta listate a lutto e verrà sospesa l’attività degli uffici comunali dalle ore 9.30 fino alla fine delle esequie.

Il Sindaco invita allo svolgimento in tono minore di eventuali manifestazioni ricreative aperte al pubblico sul territorio comunale, in particolare quelle organizzate o patrocinate dal Comune; alla sospensione dell’attività lavorativa e commerciale in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre, o, in caso di impossibilità, a manifestare o esporre in forma libera segni di adesione al lutto cittadino.

Invita inoltre i concittadini, le organizzazioni politiche, sociali, le associazioni sportive e di volontariato ad esprimere, in forma autonoma e nel rispetto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, la loro partecipazione al lutto cittadino evitando qualunque comportamento che contrasti con il proclamato lutto e ad osservare un minuto di raccoglimento nelle principali assemblee e riunioni che si svolgeranno nel corso della giornata di lutto.