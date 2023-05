Lutto nazionale per le vittime dell’alluvione, oggi bandiere a mezz’asta

“Siamo vicini ai familiari delle 15 vittime in Romagna – commenta il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – e siamo accanto a tutte le persone colpite da questa immane tragedia. Come nel terremoto di 11 anni fa, siamo già mobilitati per collaborare in ogni modo possibile alle iniziative di solidarietà necessarie. I volontari della Protezione civile modenese, dopo i giorni di impegno per l’allerta sul nostro territorio sono al lavoro nelle zone dell’alluvione, a Savignano sul Rubicone – aggiunge il sindaco - è già arrivato un secondo contingente di operatori della Polizia locale per collaborare nell’aiuto alle operazione e nell’attività anti sciacallaggio, la struttura di Pinarella è stata messa a disposizione del Comune di Cervia per gli sfollati e altre iniziative verranno presto assunte”.

Il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi proporrà un minuto di silenzio in avvio della seduta in programma giovedì 25 maggio.

Il Comune appoggia anche la raccolta fondi attivata dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere le persone e le comunità colpite. L’invito è a versare un contributo sul conto corrente intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna con la causale: "Alluvione Emilia-Romagna". Queste le coordinate bancarie Iban: IT69G0200802435000104428964. Per donare dall'estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0. È previsto un rendiconto pubblico dell’utilizzo di ogni euro raccolto.