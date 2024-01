Lutto nel distretto ceramico: scomparso Maurizio Baraldi

La Famiglia Baraldi comunica la scomparsa di Maurizio Baraldi, avvenuta nella notte del 31 dicembre 2023. Visionario imprenditore, coscienzioso e serio datore di lavoro, affettuoso marito, padre e nonno, Maurizio ci lascia dopo una lunga e straordinaria carriera dedicata all'innovazione nel settore ceramico.

La sua avventura professionale inizia nel 1969, alla giovane età di 22 anni, una carriera portata avanti a testa alta insieme a Lidia, sua moglie da 47 anni. Con spirito imprenditoriale e un pizzico di audacia varcano i confini del distretto per portare il Made in Italy in Europa, con un impegno inarrestabile e una forte determinazione ad affermarsi nel settore.

Il successo non si è fatto attendere. Maurizio ha perseguito la sua visione per il futuro con ambizione e nel 1991 è entrato a far parte di Ceramica Fondovalle, un'azienda all'epoca sconosciuta all'estero. Maurizio ha sempre dimostrato una straordinaria resilienza e serietà, investendo costantemente in tecnologia e innovazione, e trasformando l’azienda in una realtà di rilievo e fortemente riconoscibile in Italia e all’estero. Nel 2003 è stato nuovamente pioniere con l’installazione di un impianto a doppia pressatura, un passo rivoluzionario. L'azienda ha continuato a crescere, presentando sul mercato sempre nuovi formati e le grandi lastre nel 2014, segnando un altro importante traguardo nel settore.

Maurizio Baraldi, uomo di grande visione e serietà, ha sempre creduto nel futuro del comparto ceramico, che ha lasciato solo nel 2022 con la vendita di Ceramica Fondovalle, consegnando un'eredità di successo e innovazione.

“Il successo non gli è mai mancato, ma mio padre Maurizio è sempre stato schivo e umile. La sua assenza lascerà un vuoto incolmabile, ma il suo spirito imprenditoriale e la sua dedizione al progresso rimarranno una guida per le generazioni future e per la sua famiglia” così lo descrive la figlia Luisa.