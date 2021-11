Sassuolo, lutto cittadino e un fondo di solidarietà aperto alle donazioni

L’Amministrazione Comunale d Sassuolo proclamerà una giornata di Lutto Cittadino nel giorno dei funerali di Elisa Mulas, Simonetta Fontana e dei piccoli Ismaele e Sami, uccisi ieri pomeriggio da Nabil Dhahri. Non slo, il Comune si attiva anche per fornire un supporto materiale alla figlia 11enne di Elisa, sopravvissuta al massacro in quanto si trovava a scuola.

“Una tragedia immane – commenta il Vicesindaco del Comune di Sassuolo Camilla Nizzoli – che ha colpito l’intera città e non solo. Non appena gli organi inquirenti daranno il nulla osta e verrà fissata la data delle esequie proclameremo una giornata di lutto cittadino in segno di rispetto per le vittime e per manifestare una vicinanza concreta da parte dell’intera città di Sassuolo. Immediatamente dopo che la notizia ha iniziato a diffondersi, sono state tantissime le telefonate che abbiamo ricevuto da parte di persone che sono intenzionate a fare qualcosa di concreto per la bambina: per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo, che esiste da oltre dieci anni, per raccogliere piccole e grandi donazioni da devolvere interamente alla piccola”.

Il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo ha come Iban : IT 27 T 02008 67019 000100984467; la causale da indicare al momento del versamento è “SOSTEGNO MINORE VIA MANIN”.