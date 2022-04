Made in Modena travel: apre il tour operator dedicato alle bellezze del territorio

MADE IN MODENA TRAVEL, tour Operator & Concept Store inaugura oggi in Piazza Grande 34, nella splendida scenografia del sito UNESCO, alla presenza degli Assessori Ludovica Carla Ferrari e Andrea Bosi e la straordinaria partecipazione delle Aziende Pagani e Dallara, che hanno portato due splendide supercars in mostra: Huayra coupé e Dallara Stradale.

La nuova esperienza imprenditoriale è nata da una idea e dalla passione di Laura Tancredi, che ha lavorato dieci anni presso l’azienda Pagani Automobili.

Si tratta di un’attività che coniuga l’incoming turistico di un tour operator taylor made con la presenza di uno store di merchandising dedicato alla Motor Valley e ad alcune altre eccellenze del territorio, soprattutto artigianali e di design.

I tour

I tour proposti celebrano le grandi aziende Automotive quali Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini, Dallara, ma anche le collezioni private come Stanguellini e comprendono la visita ai Musei ma anche i factory tour e l’esperienza di guida; i tour enogastronomici riguardano invece Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico, Lambrusco e anche il Gelato, con la valorizzazione della Azienda Carpigiani. Le proposte sono in continuo divenire e amplieranno ovviamente gli orizzonti, con nuove collaborazioni.

Lo store

Lo Store consente finalmente a turisti e cittadini di trovare anche nel cuore di Modena merchandising e pezzi da collezione di alto livello della Motor Valley ma anche di altre eccellenze del territorio come Figurine Panini o comunque prodotti artigianali, che caratterizzano il #madeinmo e il #madeinitaly: mobili di design sempre legati al mondo dell’ automotive, impianti audio all'avanguardia realizzati con parti di carrozzeria e meccanica, pezzi da collezione, modellini di auto, pelletteria e valigeria con inserti in carbonio e pellame utilizzato per l’interior design delle supercars, profumi in limited edition.