Alla scuola "La Madonnina" nasce il quartiere in miniatura

La Madonnina in miniatura: una fedele riproduzione in scala del quartiere modenese con i suoi luoghi pubblici, le strade, la chiesa, il supermercato e soprattutto le case. L'opera è stata realizzata con materiali di recupero dalla Scuola dell'Infanzia paritaria “La Madonnina”, adiacente l'omonima parrocchia, ed esposta sabato mattina alle famiglie in una mostra nel grande giardino della scuola.

Un progetto articolato che ha tenuto impegnati i bambini del Nido e della Scuola per molte settimane, sia a scuola, con le educatrici, che a casa, insieme ai loro genitori. A ciascuna famiglia è stato chiesto di trasformare una scatola di cartone nella propria casa, completandola con una fotografia: vere e proprie opere d’arte in miniatura. A scuola invece, insieme alle educatrici, ci si è dedicati alla riproduzione della scuola e della parrocchia che vi sorge accanto e alla costruzione delle strade con le impronte colorante dei più piccoli. I piccoli hanno così costruito case che non sono fatte solo da mura ma soprattutto dalle persone che ci vivono. Un modo per andare alla scoperta di valori come la condivisione, l'accoglienza, il senso di comunità, la cittadinanza attiva.

Strumento di conoscenza, osservazione e conoscenza sono state le passeggiate nel quartiere "La Madonnina", iniziate con l’arrivo della primavera: i bambini e le bambine hanno visitato diversi luoghi - la parrocchia, la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, il Punto Lettura, il parco - e li hanno poi analizzati dal punto di vista funzionale, strutturale, spaziale, grazie ad attività adatte all’età e alle competenze di ciascuno. Alla sperimentazione diretta si sono aggiunte la lettura di libri e momenti di condivisione. Passo dopo passo, insieme, si è arrivati alla consapevolezza di appartenere non solo ad un nucleo familiare e alla comunità della scuola, ma anche ad un contesto più ampio. Consapevolezza a cui si lega a doppio filo la capacità di accogliere chi è diverso da me, in qualsiasi contesto.

All’evento espositivo hanno partecipato alcune case famiglia dell'associazione fondata da Don Oreste Benzi, portando la testimonianza della condivisione di vita coi più deboli. Il Polo dell'Infanzia "La Madonnina" è affiliato alla FISM ed è gestito dal 2019 dalla Comunità Papa Giovanni XXIII.