Make Your Impact 2022, prorogati i termini di chiusura del bando

C’è ancora tempo per partecipare all’edizione 2022 di Make Your Impact, il concorso nato dalla volontà condivisa di Fondazione di Modena e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture, e i partner AICCON, Human Foundation, Confcooperative Modena, Legacoop Estense, Centro Servizi per il volontariato Terre Estensi e Forum del Terzo Settore.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato prorogato al 9 Maggio 2022. I soggetti che hanno inviato la candidature con la prima scadenza e i soggetti che hanno la proposta nello stato di “bozza” potranno modificare/integrare quanto già caricato e inviarlo aggiornando la data.

Obiettivo dell’iniziativa è supportare e potenziare la capacità degli Enti di Terzo Settore del territorio di produrre innovazione sociale. Il regolamento aggiornato è consultabile collegandosi al link makeyourimpact.apply-idea360.com, da cui è possibile iscriversi.

Possono partecipare al concorso sia le imprese sociali che le cooperative sociali già costituite, le organizzazioni del mondo associativo e del volontariato, le fondazioni, le imprese cooperative e di capitali che intendono trasformarsi in impresa sociale che presentano progetti, già iniziati o in fase di avviamento, in grado di generare un valore aggiunto e un impatto sul territorio in termini di ricadute sociali ed economiche anche sotto il profilo occupazionale, in particolare attraverso l’inclusione dei soggetti più fragili. Tutti i candidati devono avere sede legale o una sede operativa nel territorio di Modena.

Per ciascun vincitore, in palio contributi fino a 30 mila euro e la possibilità di accedere a un finanziamento a tasso zero per un importo massimo di 150 mila euro. Un ulteriore premio di 10.000 euro sarà assegnato inoltre al progetto che, tra i vincitori, sarà considerato il più innovativo dal punto di vista tecnologico. Per tutta la durata dei progetti, infine, saranno garantite alle organizzazioni vincitrici formazione e assistenza tecnica per la valutazione e rendicontazione dell’impatto sociale delle attività realizzate.