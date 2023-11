Malattie genetiche rare, Modena si mobilita per la ricerca con la maratona Telethon

Nelle giornate di sabato 10 dicembre, sabato 16 e domenica 17 dicembre torna la maratona televisiva Telethon per raccogliere fondi a favore della ricerca sulle malattie genetiche e rare; e con essa torna la Campagna di Natale promossa da Fondazione Telethon che vede i volontari mobilitarsi su tutto il territorio nazionale.

Anche Modena partecipa alla Campagna di Natale promossa da Fondazione Telethon in occasione della Maratona in onda sulle reti Rai. In città e nel territorio provinciale sono in programma diverse iniziative che vedono i volontari proporre i Cuori di cioccolato, divenuti il simbolo di Telethon, per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con i partner Telethon locali e nazionali: Bnl, Uildm, Lions, Avis, Azione Cattolica e Sinagi.

“Modena e i modenesi sono sempre in prima linea in questa gara della solidarietà che contribuisce in modo straordinario alla ricerca scientifica attraverso le donazioni, ma che al tempo stesso rende più unita e coesa la nostra comunità mobilitando energie preziose e volontari instancabili”, ha affermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli in occasione della conferenza stampa di presentazione della Campagna di Natale Telethon. “Alla ricerca - ha aggiunto il sindaco – i nostri territori e in particolare l’Ateneo della città, con i suoi scienziati, ha dato un contributo importante, permettendo di fare passi avanti nella diagnosi e nella cura di malattie rare prima sconosciute, come per la cura dei bimbi farfalla. Ecco perché è importante sostenere la ricerca, ma anche mobilitarci per difendere quanto insieme si è costruito grazie alla ricerca, alle donazioni dei cittadini e all’abnegazione di tante persone, per dare un futuro a tutti i bambini”.

Alla conferenza stampa sono inoltre intervenuti i campioni paralimpici di scherma Leonardo Rigo e Davide Costi testimonial della campagna, la ricercatrice Unimore Serena Carra e il coordinatore provinciale Ermanno Zanotti. Erano inoltre presenti rappresentanti nazionali di Telethon: Riccardo Scivoletto coordinatore dell’Unità gestione Volontari e Sviluppo campagne e Valentina Ragno dello staff Coordinatori. In particolare, Ermanno Zanotti ha ringraziato e consegnato una pergamena al sindaco Muzzarelli “per essere stato sempre presente e non formalmente alla presentazione delle Campagne raccolta fondi Telethon, sensibilizzando i cittadini alla donazione”. Inoltre, ha rivolto un ringraziamento ai partner e in particolare alle volontarie, tutte donne e tutte citate nome per nome, che in occasione della scorsa Maratona hanno permesso di raccogliere la significativa somma di 67.280 euro.

Da oltre vent’anni, in concomitanza con la Maratona Televisiva, i volontari si mobilitano per sensibilizzare sul valore della donazione e distribuire i Cuori di cioccolato Telethon, come è avvenuto lo scorso week end durante il Mercatino Medioevale di Savignano. Stand con i dolci solidali saranno inoltre allestiti nei prossimi giorni alla Coop Borgogioso di Carpi.

Iniziative di sensibilizzazione anche in città: a Modena, venerdì 15 dicembre, alle 17, presso l’Accademia Militare, è in programma il concerto dall’ensemble giovanile “Band giovani note” di Spilamberto (ingresso gratuito con conferma al numero 335 6814060 o 3334590005).

Domenica 17 dicembre alle 12.30 presso il circolo Arci Evaristo Scaramelli di via Dino Ferrari, a Maranello, torna l’appuntamento con il pranzo benefico di raccolta fondi per la ricerca sulla distrofia muscolare e altre malattie genetiche rare organizzato in collaborazione con la Uildm (per prenotazioni tel. 3488120291 o 3292103878); per tutto il pomeriggio sarà inoltre possibile fare donazioni a Telethon. Infine, i Cuori di cioccolato Telethon saranno distribuiti anche in 36 edicole della città e della provincia modenese, che dallo scorso anno aderiscono all’iniziativa attraverso il Sindacato Nazionale Giornalai.

Fondazione Telethon è una delle principali Charity biomediche italiane, nata nel 1990 per iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da distrofia muscolare. In trenta anni Telethon ha studiato oltre 830 malattie consentendo di investire 660 milioni e di finanziare quasi 3mila progetti e 1.720 ricercatori producendo risultati che sono stati divulgati in oltre 15mila pubblicazioni scientifiche, consentendo di identificare decine di geni responsabili di malattie rare e, in quanto tali, trascurate dai grandi investimenti industriali e pubblici. In questi 33 anni Telethon ha messo in luce l’emergenza delle malattie rare e migliorato la qualità della vita di molte persone tra cui tanti bambini. Infatti, il 70 per cento delle oltre 7000 persone affette da malattie rare, sono bambini. Da quest’anno la Fondazione Telethon è la prima Charity al mondo responsabile della produzione e distribuzione di un farmaco, lo Strimvelis che viene utilizzato dai pazienti affetti da Ada Scid (i “bambini bolla”).