Piogge e forte vento in montagna, preoccupano alcuni torrenti. Domani allerta "arancione"

I tecnici della Provincia di Modena sono intervenuti in mattinata nella zona di Frassinoro a causa del vento sostenuto che ha provocato la caduta di rami sulle strade, oltre alla tracimazione di alcuni torrenti sulla strada provinciale 486 all’altezza della diramazione per il Passo delle Radici (il cosiddetto Imbrancamento).

Inoltre, gli operatori della Provincia sono al lavoro per ripristinare alcuni attraversamenti idraulici otturati e cunette occluse, oltre a qualche smottamento di scarpate stradali in particolare sulla strada provinciale 324 tra Pievepelago e Sant’Anna Pelago. Alberi e rami caduti si segnalano anche sul versante più orientale dell'Aleo Appennino modenese.

Tutte le strade provinciali sono comunque aperte e percorribili e i tecnici della Provincia proseguono le ricognizioni sull’intero territorio provinciale, rimuovendo rami e fogliame caduti in strada a causa del forte vento.

Restano aperti anche i percorsi Natura Panaro, Secchia e Tiepido. I tecnici raccomandano la massima attenzione e prudenza durante gli spostamenti, anche in ragione del perdurare dell’allerta di Protezione civile sul territorio provinciale.

Allerta meteo arancione

La Protezione Civile regional ha intanto emesso un'altra allerta meteo valida dalle 00:00 del 3 novembre 2023 fino alle 00:00 del 4 novembre .

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali nelle province di PR, RE, MO, BO, FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, RE, RA, FC, RN; per stato del mare nella provincia di FE; per mareggiate nelle province di FE.



Nella giornata di Venerdì 3 Novembre sono previsti temporali localmente anche di forte intensità, più probabili sulle aree montane centro-orientali, in esaurimento dalle ore serali. Nelle zone montane sono possibili ancora diffusi fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti nei corsi d'acqua con fenomeni erosivi, in conseguenza delle abbondanti cumulate di pioggia dei giorni precedenti e delle precipitazioni residue previste. Nei tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centro-occidentale è prevista la propagazione delle piene con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini. Sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) su tutte le aree appenniniche regionali e di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree di pianura occidentali e sulla pianura romagnola con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore in attenuazione serale. Nelle ore mattutine è ancora previsto mare al largo molto mosso sul settore costiero ferrarese. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.