Maltempo. Conclusi gli interventi di ricostruzione al parcheggio di via Albone

Terminati i lavori di ripristino del parcheggio di via Albone, adiacente ai laghi Curiel, devastato durante l'alluvione dello scorso dicembre. Ottantacinque mila euro è stata la somma destinata al Comune di Campogalliano per la realizzazione degli interventi. L'importo è parte di un finanziamento di oltre 17 milioni di euro assegnato dal Governo alla Regione Emilia-Romagna come conseguenza dell’approvazione dello stato di emergenza allora richiesto per alcune province, tra cui quella di Modena.

“Siamo soddisfatti della celerità con cui siamo riusciti a intervenire sulla base anche delle disponibilità della Regione – commenta la sindaca Paola Guerzoni – possiamo restituire finalmente alla comunità uno spazio importante e strategico per un'area naturale e sportiva che dalla primavera accoglie migliaia di persone, ma non solo; vogliamo salutare questo rinnovato parcheggio auspicando per le prossime infrastrutture una più diffusa adattabilità e resistenza alle particolari caratteristiche idrogeologiche di questo territorio”.

I lavori in programma, durati poco meno di due mesi, hanno reso possibile la rimozione della pavimentazione compromessa e la costruzione di un nuovo fondo stradale. Realizzate anche alcune opere complementari, tra le quali spiccano l’inserimento di segnaletica orizzontale; il rifacimento di alcune porzioni di cordoli in cemento posti a delimitazione delle aiuole esistenti e la potatura di alcuni cespugli presenti a bordo strada.