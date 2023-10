Maltempo. Secchia "arancione" a Ponte Alto, ma i livelli sono in discesa

Proseguono i controlli della Provincia di Modena per il maltempo che ha investito il territorio modenese in questi giorni, intervenendo in particolare nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre sulla strada provinciale 35 a Fontanaluccia e sulla strada provinciale 486 a Riccovolto, per la tracimazione di due torrenti.

Il livello dei due principali fiumi modenesi è salito notevolmente nel corso della giornata e della nottata di ieri. Il Secchia in particolare ha toccato il livello "arancione" a Ponte Alto, ma non desta preoccupazione. ttualmente i livelli sono in discesa.

Tutte le strade provinciali sono aperte e percorribili e i tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro dal pomeriggio di ieri lunedì 30 ottobre effettuando una serie di ricognizioni sull’intero territorio provinciale, rimuovendo rami e fogliame caduti in strada a causa del forte vento che ha investito l’Appennino e parte del territorio collinare e di pianura, tra cui un albero sulla strada provinciale 37 a Savignano sul Panaro.Rami caduti e alberi pericolanti sono segnalati anche nella fascia di territorio più occidentale della provincia, tra Campogalliano e Carpi.

Attualmente proseguono i controlli e tutte le strade sono pienamente transitabili, compresi i percorsi Natura Panaro, Secchia e Tiepido. I tecnici raccomandano la massima attenzione e prudenza durante gli spostamenti, anche in ragione del perdurare dell’allerta di Protezione civile sul territorio provinciale.

L'allerta meteo

Ricordiamo che ieri è stata emessa un'allerta meteo della Protezione Civile regionale valida dalle 12:00 del 30 ottobre 2023 fino alle 00:00 del 01 novembre 2023.

Dalle 12.00 del 30 ottobre 2023 allerta ROSSA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO; allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, FC, RN; allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, BO, FE, RA; per temporali nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per stato del mare nella provincia di FE; per mareggiate nelle province di FE, RA, FC, RN.