Maltempo, forte vento e rischio frane in Appennino

Il forte vento di queste ore ha causato la caduta di rami sulle strade della provincia, in particolare quelle di montagna, coinvolte dall’ondata di maltempo. I tecnici della provincia sono al lavoro per mantenere sgombre e percorribili le strade della rete viaria provinciale, che al momento risultano tutte percorribili.

Lo scioglimento della neve caduta nei giorni scorsi, sta innalzando il livello dei fiumi, con particolare attenzione al rischio idrogeologico e di possibili movimenti franosi. Il personale della Provincia è impegnato, in queste ore, a liberate fossi e cunette stradali, tenendo monitorate le strade a maggior rischio di frane, come la strada provinciale 4 fondovalle Panaro, nella quale sono in corso interventi di messa in sicurezza della strada, che risulta comunque aperte.

Al momento le strade sono tutte percorribili, comprese quelle di montagna, dove proseguirà anche nelle prossime ore l'attività di controllo e monitoraggio della sede stradale.

Si ricorda che su tutte le strade è in vigore l'obbligo di circolazione con catene o gomme da neve; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano comunque prudenza, perché in presenza di temperature particolarmente rigide l'effetto del sale si attenua fino a diventare nullo; in caso di neve e ghiaccio c'è l'obbligo di catene e o gomme da neve.