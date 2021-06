Maltempo. Rimossi i detriti sulla strada provinciale 4.1

A Marano sul Panaro, lungo la strada provinciale 4.1 in un tratto tra il ponte sul fiume Panaro e l'innesto con la strada statale (ex provinciale) 623, i tecnici della provincia sono intervenuti per rimuovere accumuli ghiaiosi riversati in strada a causa del maltempo

A Marano sul Panaro, lungo la strada provinciale 4.1 in un tratto tra il ponte sul fiume Panaro e l'innesto con la strada statale (ex provinciale) 623, i tecnici della provincia sono intervenuti nella giornata di ieri, domenica 6 giugno, per rimuovere accumuli ghiaiosi riversati in strada a causa del maltempo dello scorso fine settimana, potenzialmente pericolosi per il transito.

Una volta rimossi i detriti, i tecnici hanno provveduto alla pulizia della carreggiata e hanno effettuato un ulteriore sopralluogo nella mattinata di oggi, lunedì, per assicurarsi che non si fossero verificati ulteriori fenomeni di accumulo.

La strada risulta attualmente percorribile e senza limitazioni di transito.