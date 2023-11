Mani tese cerca 100 volontari a Modena per i regali di natale nelle librerie

Torna nelle librerie la campagna di raccolta fondi natalizia di Mani Tese "Molto più di un pacchetto regalo".

Per realizzarla Mani Tese cerca 100 volontari/e a Modena che abbiano voglia di dedicare qualche ora del proprio tempo per impacchettare regali presso le Librerie Feltrinelli dal 24 novembre al 24 dicembre 2023 e sostenere così le iniziative dell’Ong per garantire il diritto all’istruzione dei bambini e delle bambine in Benin, supportandone le famiglie e permettendo loro di frequentare la scuola. Promossa in collaborazione con Feltrinelli Librerie, la campagna è un’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolta fondi di Mani Tese che ogni anno, nel periodo prenatalizio, sostiene la realizzazione di progetti di sviluppo nel Sud del mondo.

Sul sito di Mani Tese nella pagina dedicata a Modena, è possibile visionare la lista delle librerie che parteciperanno alla campagna nella città.

Mani Tese lavora in Benin dal 1979. Secondo i suoi dati raccolti nel 2020 grazie a un progetto precedentemente sviluppato nella regione, in nove scuole primarie pubbliche del dipartimento dell’Atacora, in media 30 bambini su 100 abbandonano la scuola ogni anno nei comuni di Natitingou, Toucountouna e Kouandé.