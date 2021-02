Morti nelle Cra, ancora un flash mob in piazza Grande

Il comitato “Libro Verde” continua a chiedere maggiori interventi per garantire la sicurezza degli anziani ospitati in struttura: “In un anno non è cambiato nulla”

Torna in piazza in Emilia-Romagna il comitato dei familiari degli ospiti e degli operatori delle strutture per anziani colpite dal Covid. Dopo il primo flash mob di novembre a Modena, il comitato 'Libro Verde' si mobilita di nuovo, dice, "per garantire la sicurezza, il benessere, il diritto a cure adeguate per gli anziani, disabili e malati psichici, attualmente ospiti delle strutture protette ed assistenziali, e garantire le relazioni affettive familiari".

Questa volta la manifestazione si terrà contemporaneamente a Modena e a Parma, mentre si attendono conferme da altre città: l'appuntamento per il nuovo flash mob è per giovedì alle 18, in piazza Grande a Modena e in piazza Garibaldi a Parma.

"Un quarto dei decessi della seconda ondata in Emilia-Romagna è avvenuto proprio nelle case di riposo per anziani. Un dato allarmante, una strage annunciata che doveva e poteva essere evitata potenziando strutture e servizi". Accusando dunque che "in un anno non è stato fatto nulla" nonostante "decenni di tagli" nel settore, il comitato chiede investimenti e rilancia le proposte già esposte agli incontri recenti con l'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini e con la vicepresidente della Regione Elly Schlein, a partire dalla "urgente presenza di un presidio di servizio ausiliario sanitario di medici e infermieri all'interno delle strutture che presentano maggiori criticità"..

(DIRE)