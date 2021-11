Sassuolo, "pellegrinaggio" in via Manin. Domani candele in piazza contro i femminicidi

Nel corso della giornata di oggi molti cittadini si sono recati davanti all'abitazione al civico 28 di via Manin - dove ieri hanno trovato la morte in modo orrendo cinque persone - per lasciare un proprio pensiero: chi un mazzo di fiori, chi un lumino, chi un peluche. Tanti pensieri dedicati a Elisa Mulas e ai suoi figli. La strada è stata meta di un passaggio costante di automobili, tra conoscenti e semplici curiosi: molti automobilisti hanno dedicato un segno della croce al loro passaggio.

Intanto i sindacati, le associazioni femminili e altre sigle della vita associativa locale - tra cui Arci e Anpi - hanno organizzato per domani una manifestazione nella piazza centrale di Sassuolo per dire basta alla violenza familiare. Una prima risposta ad una strage che ha lasciato interdetti e all'escalation di violenza che ha visto ben tre delitti in tre giorni sul nostro territorio provinciale.

L'appuntamento per domani è in piazza Piccola alle ore 19, con l'invito a portare una candela. Nella rivendicazione si legge: "Nel mondo ogni giorno 137 donne sono uccise per mano del partner o di un familiare. In Italia nel solo 2021 sono già state uccise più di 100 donne. Il 25 novembre sarà la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Occorre mobilitarsi tutti e subito per chiedere più attenzione per chi quotidianamente subisce queste violenze".

Gli organizzatori ricordano poi che il Comune di Sassuolo ha messo a disposizione il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo per le donazioni a favore della minore sopravvissuta:

IBAN IT 27 T 02008 67019 000100984467 causale del versamento “SOSTEGNO MINORE VIA MANIN”