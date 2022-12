Torna la Fiaccolata per la Pace dell'Istituto Comprensivo 10

Il 10 dicembre, come ogni anno, ricorre la Giornata Mondiale per i Diritti Umani. Per celebrare e ricordare questa data l'istituto comprensivo 10, fin dalla nascita nel 2016, ha scelto di organizzare nel quartiere una Fiaccolata di Pace, promossa da docenti e comitati genitori, che coinvolge alunni, docenti, genitori e cittadini che vivono in zona Sacca, Crocetta, Albareto, area in cui sono distribuiti i sette plessi (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado) dell'istituto.

"La fiaccolata, sospesa negli anni del Covid, rappresenta un ritorno alla normalità, in un anno segnato ancora dal persistere di diversi conflitti, ai quali si è aggiunto quello in Ucraina, nel cuore dell'Europa, e dall'inasprimento della violazione, in diversi Stati, dei diritti Umani primari, come ad esempio in Iran o in Qatar, dove si sta disputando il campionato del mondo di calcio. La fiaccolata, dunque, quest'anno è anche uno stimolo alla riflessione su questi fatti e un modo per porsi a sostegno delle proteste in atto in Iran", spiegano gli organizzatori.

"La Fiaccolata però resta un gesto semplice, alla portata di bambini e bambine, ragazze e ragazzi, di condivisione e di presenza che contribuisce ad un richiamo sulla necessità di garantire il Rispetto dei Diritti Umani ovunque, a partire dai luoghi in cui viviamo il nostro quotidiano".

Lunedì 12 dicembre, la Fiaccolata parte dai diversi plessi per raggiungere alle 16.45 il centro del parco XXII aprile.