Ristoratori sul piede di guerra, manifestazione in piazza a Sassuolo

Monta in queste ore la comprensibile protesta da parte dei professionisti della ristorazione, che vedono nel Dpcm firmato la scorsa notte una considerevole limitazione delle loro attività: per molti, infatti, la chiusura serale corrisponde ad una taglio quasi totale. Una disparità di trattamento rispetto ad altri settori della quale si può anche comprendere la ragione, ma che lascia parecchi dubbi e molta amarezza. Una scelta che, soprattutto, mette in crisi un settore già profondamente provato dal lockdown della scorsa primavera.

Nella giornata di oggi i ristoratori della nostra provincia hanno provato ad organizzarsi in maniera spontanea, dando vita anche ad una pagina Facebook con la quale hanno annunciato una manifestazione "statica" di protesta per domani in Piazza Grande. Iniziativa che però è stata cancellata rapidamente, dopo che i promotori hanno ottenuto un incontro con l'Amministrazione Comunale e la prospettiva di un dialogo con la Regione.

Se a Modena - al momento - non ci saranno quindi proteste di piazza, a Sassuolo dovrebbe andare in scena una manifestazione in piazza Garibaldi. Anche in questo caso si tratta di una iniziativa spontanea e senza sostegni ufficiali di sigle o associazioni, durante la quale alcuni ristoratori consegneranno simbolicamente le chiavi dei loro locali.