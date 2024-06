Campogalliano, nell'azienda affisis poster per incentivare l'inclusione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Adesso arriva in azienda "un vero e proprio manifesto" dell'inclusione, dal titolo "La diversità è un fatto, l'inclusione è un atto". Il poster, che sarà posizionato in diversi punti strategici dello stabilimento, sia nell'area produttiva sia negli uffici, si articola in cinque punti, tutti riconducibili a un concetto: "La diversità è un fatto, l'inclusione è un atto".

Si tratta dell'iniziativa della Cooperativa Bilanciai di Campogalliano, nel modenese, nell'ambito del più ampio ambito della certificazione di genere, in Emilia-Romagna ormai sempre più diffusa tra le aziende. Ricorrendo a un linguaggio semplice e diretto, nel testo si fa esplicito riferimento al "rispetto" e all'inclusività, ai concetti di equità e "parità salariale", alla "formazione", per poi ricordare il valore delle parole e concludere con un richiamo "forte" all'intergenerazionalità, all'importanza quindi dell'interazione tra persone di età diverse.

L'inedita presentazione si è svolta questa mattina nella sede della cooperativa sociale LuneNuove, sempre a Campogalliano. All'incontro con la stampa erano presenti per l'azienda Maria Luppi, responsabile marketing, Laura Vanini, Hr Organization, Development & Training Specialist, ed Enrico Messori, presidente; per LuneNuove c'era Daniela Grenzi, psicoterapeuta, cofondatrice della coop sociale.

Che non si tratti di un aggiornamento consueto lo mette bene in evidenza la testimonianza di Fabio Lolli, operaio che lavora in officina e al tempo stesso siede nel consiglio di amministrazione e che, insieme a tutti i colleghi della Cooperativa, è stato protagonista del progetto formativo e psico-educativo “Dal pensiero non integrato al pensiero integrato e inclusivo” volto all’ottenimento anche della certificazione per la parità di genere. “Si tratta di un corso aziendale di formazione che all’inizio mi ha un po’ spiazzato perché i temi affrontati non sempre risultano immediatamente collegabili al lavoro. Mi sbagliavo perché confrontarsi, sotto la guida di persone esperte, con i colleghi su temi come la parità di genere e l’inclusività sta portando effetti positivi nelle relazioni tra di noi, nell’ambiente lavorativo e fuori. Si tratta prima di tutto dell’acquisizione di una maggiore consapevolezza personale rispetto ad atteggiamenti e pregiudizi che rischiano di essere messi in atto come automatismi. È chiaro che si va a lavorare su aspetti culturali profondi e su pregiudizi consolidati che si possono smantellare lentamente, ma insieme si può fare molto.”

Maria Luppi, da parte sua, per sottolineare i molteplici effetti positivi, ha raccontato un episodio accaduto fuori dall’azienda che ha interessato un collega. “Qualche settimana fa, a tarda notte ha visto una donna molto alterata che, per la disperazione degli abusi famigliari, stava pensando di togliersi la vita, nonostante i figli piccoli. Grazie a quanto appreso durante il corso è riuscito a gestire meglio le proprie emozioni e a fare quanto era nelle sue possibilità per aiutare la donna in difficoltà chiamando immediatamente aiuto. Avere maggiore consapevolezza e strumenti di valutazione in casi come questo fa la differenza”.

“Con l’aiuto di formatori, psicologi, psicoterapeuti, counselor e vittimologi, abbiamo dapprima analizzato i contesti storici e sociali nei quali si sono sviluppati, nei decenni, i fenomeni della disparità e della violenza di genere; successivamente, abbiamo presentato esperienze e soluzioni concrete per superare stereotipi e pregiudizi inconsci alla base di situazioni conflittuali, fuori e dentro l’ambiente di lavoro. L’intervento che utilizza un approccio psico-educativo ha coinvolto tutti i dipendenti e i collaboratori di Cooperativa Bilanciai, i quali hanno partecipato alle lezioni in presenza e da remoto” ha spiegato Daniela Grenzi.

“I risultati conseguiti sino ad oggi sono così incoraggianti che abbiamo voluto organizzare questo momento di condivisione aperto alla stampa per favorire, anche da parte dell’opinione pubblica, la conoscenza e la condivisione di cosa significhi lavorare su temi così importanti. Vogliamo sottolineare l’utilità di questi percorsi il cui valore va decisamente oltre l’ottenimento della certificazione, con l’auspicio che siano sempre più numerose le aziende che scelgono di mettersi in discussione anche sulla parità di genere e sull’inclusività” ha concluso Enrico Messori.