Dal 1 ottobre riparte la Manovra antismog: chi può circolare e chi no

Dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 è in vigore l'ordinanza del Comune di Modena che contiene le misure anti-inquinamento, così come fissate dalla Regione. Le restrizioni alla circolazione si applicano da lunedì a venerdì e nella giornata di domenica, dalle 8.30 alle 18.30, e sono valide entro l'area ricompresa all'interno della Tangenziale di Modena.

Il divieto è sospeso nelle giornate festive infrasettimanali di: lunedì 1° novembre 2021, mercoledì 8 dicembre 2021, giovedì 6 gennaio 2022, lunedì 31 gennaio, lunedì 18 aprile 2022 e lunedì 25 aprile 2022.

Tutte le domeniche è previsto il divieto di circolazione tranne domenica 31 ottobre 2021, 26 dicembre 2021 e 17 aprile 2022.

La manovra ordinaria è sempre sospesa nella giornata del sabato.

Le misure emergenziali sono applicate sulla base del bollettino emesso da Arpae. Il bollettino è consultabile sul sito Liberiamolaria regionale. Le misure emergenziali scattano già a partire dal giorno successivo alla comunicazione di Arpae e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo incluso (compresi sabato, domenica e festivi se inclusi nei giorni in cui sono attive le misure emergenziali). I giorni in cui sono applicate le misure emergenziali sono indicati con un bollino rosso nel bollettino Arpae.