Manutenzione della città di Modena: un sondaggio per capire cosa pensano i cittadini

Com’è la cura del verde dei parchi cittadini? Come giudica la qualità del manto di asfalto e della segnaletica nelle strade e nelle piste ciclabili? E dell’illuminazione e delle barriere architettoniche? Qual è il giudizio sulla gestione degli edifici pubblici?

Sono alcune delle domande sulla manutenzione della città che, per la prima volta, verranno rivolte ai modenesi in un sondaggio che prende il via lunedì 18 luglio. Il campione di riferimento è di 1.600 cittadini residenti nel territorio comunale di Modena che verranno raggiunti attraverso un questionario on line.

L’obiettivo è raccogliere elementi di valutazione, anche su aspetti puntuali, per migliorare politiche e servizi dell’Amministrazione comunale in un ambito, quello della riqualificazione urbana, dove sono diversi i cantieri e i progetti avviati sia per la realizzazione di nuovi interventi sia per la cura del patrimonio esistente.

Le domande, complessivamente 59, riguardano soprattutto tre aree: il verde pubblico, con l’esame più dettagliato dei 12 principali parchi cittadini; strade, marciapiedi e ciclabili, con attenzione anche a panchine stalli per biciclette; gli edifici pubblici, a partire dal Palazzo comunale, Biblioteche e Musei, gli uffici di via Santi. Una quarta area di domande riguarda il ruolo di cittadini e amministrazione comunale nella cura degli spazi pubblici, con un riferimento particolare a chi fa già parte di gruppi di volontari impegnati in questa attività e di è interessato a parteciparvi.

Il campione è composto da 1.600 persone che saranno raggiunte tramite un questionario on line strutturato e inviato agli indirizzi del panel dell’Ufficio Ricerche del Comune a chi ha dato l'autorizzazione a essere contattato per sondaggi. Le risposte verranno trattate esclusivamente in forma aggregata e anonima, nel rispetto della normativa del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento EU 679/2016. Per informazioni e per verificare che si tratti effettivamente dell’indagine del Comune si può contattare l’Ufficio relazioni col pubblico (tel. 059 20312) o scrivere a: ufficioricerche@comune.modena. it.