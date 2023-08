Manutenzione dei parchi, al via un piano di monitoraggio

Altalene e scivoli, capanne e casette, macchinine, torrette, tunnel, castelli e pareti da arrampicata. Sono centinaia i giochi per bambini collocati nelle aree verdi e nei parchi di Modena, strutture che necessitano di manutenzione attenta per garantirne sicurezza e funzionalità.

È proprio questo lo scopo dell’Accordo quadro approvato nei giorni scorsi dalla Giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, per realizzare una campagna di ispezione e monitoraggio degli “arredi ludici” collocati nei diversi parchi della città per poi attivare i necessari interventi di riparazione o sostituzione delle parti ammalorate o pericolose. Il valore complessivo dell’Accordo, che verrà definito con un’azienda specializzata nel settore selezionata attraverso una gara, è di 140 mila euro.

Gli interventi non si limiteranno ai giochi, danneggiati dall’usura del tempo o da atti di vandalismo, ma riguarderanno anche la superficie in cui sono collocati prevedendo, quindi, lavorazioni del terreno e ripristino delle pavimentazioni in terra, ghiaia, autobloccanti o di materiali antitrauma a seconda delle diverse situazioni.

Di ogni area giochi che verrà ispezionata si accerteranno sicurezza e funzionalità, prevedendo gli adeguati interventi di manutenzione: dal serraggio di viti e bulloni all’eliminazione di eventuali schegge o irregolarità delle superfici lignee, dalla lubrificazione dei giunti a ogni altra operazione necessaria. Le ispezioni verranno eseguite da tecnici abilitati anche alla valutazione statica delle attrezzature. I lavori verranno svolti da ditte specializzate sotto la direzione tecnica del settore comunale Lavori pubblici.