Manutenzione alla rete idrica: cambia la viabilità tra via Pisano e via del Perugino

Cambia la viabilità per consentire un lavoro di manutenzione alla rete idrica di Modena all’angolo tra via Pisano e via del Perugino. Martedì 14 e mercoledì 15 marzo i tecnici Hera effettueranno l’intervento e per consentire lo svolgimento dei lavori, in accordo con la Polizia Locale, nei due giorni di intervento verrà disposta la chiusura al traffico veicolare dell’incrocio tra le due vie.

Lo svolgimento dell’intervento, nell’ambito del quale verrà sostituito un gruppo di valvole, solo per la giornata di mercoledì dalle 8 alle 18 circa comporterà anche l’interruzione del servizio alle utenze presenti nei dintorni dello scavo.

Le utenze coinvolte sono circa 300 e con la scuola dell’infanzia presente in zona è già stata concordata, per il 15, la consegna di sacche d’acqua. Tutte le altre utenze presenti nell’area interessata sono state avvisate, oltre che tramite volantinaggio, anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.