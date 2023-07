Manutenzione stradale: al via i lavori in provincia

Partiranno lunedì 10 luglio sulla strada provinciale 2 Panaria in comune di Camposanto, i lavori di manutenzione sulle strade di pianura della rete provinciale per un importo di quattro milioni e 800 mila euro che saranno utilizzati per interventi di ripristino stradale, sistemazione della segnaletica e manutenzione delle banchine.

Per consentire le lavorazioni è prevista l'istituzione di un senso unico alternato all'altezza del cantiere mobile regolato da movieri, attivo nelle ore diurne dalle 8.00 alle 18.00.

Successivamente, nel corso della prossima settimana, i lavori si sposteranno a Gorghetto, Bomporto e Modena in località Navicello, oltre alla zona di Mirandola.I lavori, suddivisi in due appalti sono stati aggiudicati al Consorzio Cme di Modena per tre milioni 380mila euro, con le imprese esecutrici che saranno Zaniboni srl , Geomac srl e Arletti srl, e un milione 420mila euro ad Emiliana Asfalti srl.

Partiranno sempre lunedì 10 luglio i lavori di manutenzione straordinaria delle strade di montagna della rete viaria provinciale, in particolare i primi interventi saranno lungo la strada provinciale 17 nel Comune di Castelvetro, lungo la strada provinciale 3 Via Giardini in Comune di Maranello, e sulla strada provinciale 26 di Samone nel Comune di Guiglia. Successivamente i lavori si sposteranno sulle altre strade provinciali di montagna e collina.

I lavori, suddivisi in tre appalti sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Modenese per due milioni di euro, con l’impresa esecutrice che sarà il Frantoio Fondovalle srl, mentre il secondo appalto è stato affidato alla ditta Cava Cinghi per 715mila euro e il terzo alla ditta Crovetti Dante per 985mila euro.

Tutti gli interventi fanno parte del piano di manutenzione delle strade provinciali che prevede un investimento complessivo di oltre otto milioni e mezzo di euro sull'intera rete viaria.