Manutenzione strade cittadine: si parte con via Rosselli, Morane, Ribera e Guarini

Da lunedì 29 agosto si avvia una nuova serie di interventi di manutenzione e asfaltatura nelle strade di Modena. Si parte da via Fratelli Rosselli per poi proseguire con via Morane, nel tratto tra via Carlo Sigonio e via Gobetti, via Ribera e via Guarini (nel tratto tra via Sigonio e via Venturi) per poi procedere con le altre arterie che fanno parte di un intervento dal valore complessivo di 500 mila euro.

Le lavorazioni previste sono essenzialmente la fresatura e la posa di un nuovo tappeto di usura, previa sistemazione di cordoli, sostituzione o rimessa in quota di chiusini e caditoie.

Si tratta del quarto pacchetto di interventi realizzati, con la modalità dell’Accordo quadro, nei diversi quartieri della città dove i lavori sono stati già completati o si stanno completando, per un valore complessivo di altri due milioni di euro.

Le altre strade che saranno interessate nelle prossime settimane dai lavori di quest’ultimo Accordo quadro sono alcuni tratti di via Giardini, strada Raccordo, via Corletto Nord (i tratti a sud di via Magnaghi), strada Villanova (tratti Sant’Onofrio-Morello), strada Paganine e due svincoli: il 4 della tangenziale Pasternak e il 15 della tangenziale Pirandello, con la rotatoria del casello di Modena Nord.