Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi: 10 interventi a Carpi

Manutenzione straordinaria di strade comunali e marciapiedi per 180.000 euro (80mila dal Ministero dell’Interno): dieci interventi puntuali, per i quali la Giunta ha approvato il progetto esecutivo.

I lavori elimineranno barriere architettoniche dove i passaggi pedonali “approdano” sui marciapiedi; il Comune ha colto l’occasione per intervenire anche su alcune aree pavimentate di piazzale Ramazzini, che necessitano di ripristino, per "l’incolumità dei pedoni e fruitori" in un progetto il cui fine è "migliorare l’accessibilità stradale e la relativa sicurezza, per pedoni con o senza ridotta capacità motorie o sensoriali."

Queste le dieci vie interessate dagli interventi: Alghisi incrocio via Cimitero Israelitico; Biondo all’incrocio con Vivaldi; piazzale Ramazzini; Sigonio; Alghisi all’incrocio con Moro; Puglie all’incrocio con Lama di Quartirolo; Lanfranco all’incrocio con Atene; via Londra; Tura all’incrocio con Molinari; Bortolomasi all’incrocio con Remesina Interna. Quanto ai tempi, i lavori dovrebbero essere affidati entro fine luglio, per poter partire dopo le ferie.

Il contributo dello Stato arriva dal decreto del gennaio 2022 “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano”.

Commenta Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori Pubblici: " Il progetto approvato dalla Giunta si colloca in un più ampio progetto di eliminazione delle barriere architettoniche presenti in città e dimostra la volontà della Amministrazione Comunale di continuare ad investire su questo tema. Ne è prova il fatto che la quota di finanziamento con risorse comunali è superiore a quella stanziata dal Ministero. E non va dimenticato il significativo investimento sulle isole ambientali (€ 3.900.000,00) che prevedono anche l'eliminazione delle barriere architettoniche in ampie porzioni della città."