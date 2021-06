Ok della Giunta a un progetto esecutivo di accordo quadro per attivare interventi sulla base della necessità. Bosi: “Investiamo sulla cura dei luoghi in cui riposano i nostri cari”

Nei prossimi mesi verranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria nei cimiteri del Comune di Modena per un valore complessivo di 100 mila euro.

La Giunta comunale nei giorni scorsi infatti ha approvato una delibera, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, di un progetto esecutivo di accordo quadro volto ad attivare interventi puntuali sulla base delle necessità di volta in volta riscontrate nei diversi cimiteri della città e delle frazioni.

“L’Amministrazione comunale – afferma Bosi – sceglie di mettere nel piano investimenti una cifra annuale per interventi tempestivi e capillari di piccola manutenzione e di cura dei luoghi in cui riposano i nostri cari, rispondendo alle numerose segnalazioni arrivate da parte dei cittadini Nelle prossime settimane – aggiunge – si svolgeranno le procedure di gara per l’affidamento a un unico operatore dell’appalto relativo all’accordo quadro”.

Gli interventi

Gli interventi che si affidano con questa modalità, in particolare, possono essere definiti nel contenuto prestazionale come tipologie di lavori e relativi prezzi, senza però essere predeterminati nel numero e nella localizzazione, con il limite massimo di spesa al cui raggiungimento il contratto si esaurisce. Possono quindi essere interventi manutentivi programmati, non programmati e migliorativi di diverso tipo: opere murarie, intonaci, tinteggiatura, impianti elettrici, impianti meccanici e termoidraulici, impianti speciali (antintrusione), opere da serramentista (fabbro, falegname, vetraio), opere da lattoniere, consolidamento fondazioni, opere connesse, complementari e accessorie.

Molti degli interventi di manutenzione ordinaria dei cimiteri vengono effettuati parte da personale interno del Comune, nei casi di lavori di piccola entità, mentre quando le necessità sono di tipo più complessp ci si rivolge, sempre sotto la direzione tecnica del Comune, a ditte specializzate dotate di personale preparato e con esperienza, di mezzi e attrezzature adeguate a lavorare presso i cimiteri. Con l'accordo quadro si semplificano le procedure e si riducono i tempi di intervento.