Manutenzione straordinaria sul ponte del rio Benedello e su quello del fosso della Guerciazza

Nel Comune di Pavullo nel Frignano e di Marano sul Panaro, lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, all’altezza del ponte sul rio Benedello e del ponte sul fosso della Guerciazza, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strutture e per consentire l’esecuzione dei lavori si transita nei due tratti interessati a senso unico alternato regolato da semaforo fino al periodo estivo.

Entrambi i lavori sono realizzati dalla ditta Zaccaria costruzioni srl di Montese e riguardano la ricostruzione delle barriere guard-rail e dei cordoli relativi su una nuova soletta dell’impalcato collegata a quella esistente con la relativa impermeabilizzazione, la regimazione delle acque superficiali, il consolidamento delle fondazioni e dei muri andatori dei ponti con micropali e catene metalliche e la realizzazione della nuova pavimentazione stradale con la segnaletica orizzontale.

Oltre a questi cantieri, sulla strada provinciale 4 Fondovalle Panaro è in corso di esecuzione un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte sul rio Lamazze che dallo scorso lunedì 27 marzo comporta il transito a senso unico alternato regolato da semaforo per due mesi fino alla fine di maggio 2023