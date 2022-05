Manutenzioni stradali: modifiche alla viabilità per alcune strade cittadine

Prende il via un intervento di manutenzione stradale da 800 mila euro per il ripristino della sicurezza della circolazione e del pubblico passaggio in alcune arterie cittadine urbane ed extraurbane dei quattro Quartieri della città.

I lavori, che si svolgeranno con cantieri mobili dalle 8.45 alle 17.30 con circolazione regolata a senso unico alternato da movieri, interesseranno da domani, martedì 31 maggio, fino a venerdì 10 giugno, il tratto di via Vignolese tra via Marzabotto e via Campi. Da venerdì 3 al 10 giugno, anche via Gherbella sarà oggetto di intervento, nel tratto compreso tra via Baccelliera e via Vignolese dove, quando i lavori interesseranno l’area in corrispondenza del ponte sul torrente Tiepido, verrà sospesa temporaneamente la circolazione stradale. Da lunedì 6 a mercoledì 22 giugno i lavori riguarderanno le vie Newton, Emilio Po e Leonardo da Vinci. A seguire, saranno programmati interventi in una serie di altre vie.

A questo stralcio di lavori se ne aggiunge un secondo, del valore di 1 milione di euro, che partirà una volta completato il primo.

Gli interventi, che verranno effettuati nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore approvato a fine 2020, consisteranno nella fresatura e posa di nuovo tappeto di usura previa sistemazione di cordoli, abbattimento di barriere architettoniche e sostituzione o rimessa in quota di chiusini e caditoie.

Modifiche alla circolazione in via Viazza di Cittanova sud e via San Donnino

Da domani, martedì 31 maggio, fino a sabato 4 giugno, dalle 8.30 alle 18.30, via Viazza di Cittanova sud e via San Donnino, a Cittanova, saranno interessate da lavori di manutenzione stradale che comporteranno modifiche alla circolazione.

In particolare, via Viazza di Cittanova sud sarà chiusa, eccetto residenti, dall’incrocio di via San Donnino e, su quest’ultima, nel tratto dall’incrocio con via Pomposiana in direzione Cognento, il traffico sarà regolato a senso unico alternato disciplinato da movieri o da impianto semaforico.

L’intervento, che consiste nella fresatura e nel rifacimento della pavimentazione, è realizzato dall’azienda Tovoli Primo srl del Bolognese nell’ambito di un appalto quadro da 500 mila euro quasi completato che è stato impiegato in gran parte per la manutenzione straordinaria di tratti ammalorati di piste ciclabili sul territorio comunale.