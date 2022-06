Maranello senza corrente, da giorni guasti alla rete elettrica interrata. Disservizi e disagi

Da alcuni giorni i cittadini di Maranello lamentano frequenti disservizi alla rete elettrica. Intorno alle 19 di ieri infatti un'area del comune di Maranello, in particolare nella zona attorno all'IIs Ferrari di via Dino Ferrari, è rimasta senza corrente elettrica a causa di un guasto alla rete Enel e il disservizio è tuttora in corso.

Secondo quanto riporta il Comune di Maranello il problema sarebbe legato a ben 3 guasti sulla linea interrata, sono complessivamente 31 le cabine di media tensione fuori servizio.

Il disservizio, e di conseguenza l'area interessata dal black-out, sarebbe poi aumentato nelle ultime ore anche a causa di un sovraccarico delle linee dovuto ai due guasti precedenti, causati dalle "alte temperature di questi giorni." I tecnici sono tuttora al lavoro sulla rete con tutte le squadre disponibili, per consentire il ripristino della corrente anche attraverso l’uso di gruppi elettrogeni.

Visto il protrarsi del malfunzionamento della rete, l’Amministrazione comunale ha deciso di allestire un presidio per la gestione delle situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi fino al momento del ripristino della corrente elettrica. Inoltre in vaste aree del Comune è stato attivato il Centro Operativo Comunale.

Con la collaborazione dei Vigili del Fuoco sono in corso di attivazione sette presidi illuminati con generatori in Piazza Libertà, Piazza Unità d’Italia, Via Mediterraneo (zona Hotel Europa), Museo Ferrari e in Via Graziosi (zona Poliambulatorio BCP).

Per emergenze sanitarie si ricorda che è sempre necessario chiamare il 118. Per interventi tecnici urgenti il 115. Per segnalazioni di altro tipo è invece possibile chiamare lo 0536-944028 o il 339 5698124, numeri collegati ad un presidio allestito dall’amministrazione comunale.

Attualmente le linee telefoniche e il sistema informatico del Comune di Maranello non sono in funzione. Sono coinvolte tutte le sedi dei servizi comunali (municipio, ufficio tecnico, farmacia, biblioteca), le scuole, l'Istituto Superiore Ferrari. Non è dunque possibile attualmente erogare servizi ai cittadini. I tecnici di Lepida sono al lavoro per riparare il guasto. Comunicheremo su questa pagina quando il problema sarà risolto. Chi ha necessità di contattare il Comune può chiamare il numero di servizio 3299078940 o la Polizia Locale al 3297504432. Per emergenze il numerio da chiamare è il 112.