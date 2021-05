Maranello: Corsi di formazione per disoccupati col servizio Orientalavoro

Il servizio Orientalavoro del Comune di Maranello, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro In Job, propone due corsi gratuiti di formazione per disoccupati: si svolgeranno in presenza allo Spazio Culturale Madonna del Corso nel mese di giugno. I posti sono limitati, senza costi a carico dei partecipanti ma è richiesta una frequenza di almeno il 70% delle ore di formazione previste per ottenere l’attestato finale di frequenza.

Come partecipare?

Per partecipare occorre iscriversi compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito del Comune, entro le ore 12 del 1 giugno. Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti, l'evento verrà riprogrammato in altra data.

"Con questa proposta”, spiega Daniela Ottolini, assessore a lavoro e formazione, “continua il percorso dell'Orientalavoro, con il quale vogliamo sostenere le persone nella comprensione di come sta cambiando il mondo del lavoro e di quali strumenti occorre disporre per riuscire a inserirsi."

I corsi proposti del dettaglio

Il primo corso è di “orientamento”, gli ambiti di intervento principali sono il mercato del lavoro territoriale con focus sui settori trainanti e le competenze più richieste, le opportunità formative e lavorative nei vari settori, i servizi per l’impiego nel settore pubblico e privato, il sistema delle agenzie per il lavoro.

Durata 10 ore, per 5 partecipanti, si svolgerà giovedì 3 giugno dalle 9 alle 13 e lunedì 7 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Il secondo corso è per la “ricerca attiva del lavoro”, e tratterà della redazione/aggiornamento del curriculum vitae, deln supporto all’inserimento nelle banche dati specializzate dei curriculum, della valutazione dei profili professionali ricercati dalle aziende e dell’individuazione e consultazione delle vacancies disponibili. Durata 20 ore per 20 partecipanti, nelle giornate di venerdì 4 giugno, martedì 8, giovedì 10 e lunedì 14 giugno dalle 9 alle 14. Per informazioni: Servizio Orientalavoro Comune di Maranello, tel. 0536/240.008.