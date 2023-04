Maranello: Iscrizioni ai nidi e ai servizi per l’infanzia

Aperte a Maranello le iscrizioni ai servizi educativi comunali rivolti all’infanzia per l’anno 2023-2024: nido, spazio bambini, Cestino dei Tesori, Centro per Bambini e Famiglie, Servizio Primi Passi. Le iscrizioni si raccolgono entro il 22 aprile online (per informazioni o richieste di assistenza alla compilazione si può contattare il Servizio Istruzione).

In vista delle iscrizioni sono in programma nei prossimi giorni incontri e appuntamenti rivolti a genitori e famiglie: martedì 4 aprile alle 18 alla Biblioteca Mabic la riunione informativa in cui l’amministrazione comunale, i pedagogisti e le educatrici incontrano le famiglie per la presentazione dei servizi educativi del territorio e l’illustrazione delle modalità di iscrizione, mercoledì 5 dalle 17 alle 19 e sabato 15 dalle 9 alle 12 gli open day nelle strutture, in cui si potranno visitare gli spazi, ricevere informazioni sull’organizzazione dei servizi e partecipare insieme ai propri figli ad attività di gioco e laboratori.

Al nido d’infanzia, servizio educativo aperto ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, si iscrivono i nati nel 2021, 2022 e i bambini che nasceranno entro il 30 settembre 2023. Le modalità di frequenza prevedono il tempo pieno dalle 7.30 alle 16.30, il part-time dalle 7.30 alle 13.00/13.30 e il prolungamento orario dalle 16.30 alle 18.30. Tre i nidi presenti sul territorio, Aquilone, Coccinelle e Virgilia, aperti dal 4 settembre al 30 giugno, dal lunedì al venerdì. Il costo del nido, per i residenti, è direttamente proporzionale alla situazione economica del nucleo familiare (Isee 2023); la tariffa del prolungamento orario è fissa.

Ai nidi si affiancano altri servizi comunali strutturati in base alle diverse tipologie ed esigenze delle famiglie. Lo Spazio Bambini è un servizio educativo integrativo rivolto a bambini dai 18 ai 36 mesi che non frequentano il nido d’infanzia (potrà essere esteso anche ai bambini a partire dai 12 mesi di età), attivo presso il Nido L’Aquilone, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, senza la somministrazione del pasto. Il Cestino dei Tesori è una modalità di frequenza dei servizi educativi a ingressi giornalieri, aperta ai bambini da 1 a 3 anni, che ha l’intento di far vivere ai bambini un’esperienza di socializzazione all’interno di una sezione di nido o nello Spazio Bambini, attiva presso uno o più nidi d’infanzia di Maranello, con frequenza su due o tre mattine. Il Centro per Bambini e Famiglie “Biribicchio" accoglie bambini da 1 a 6 anni, accompagnati da adulti, funziona per gruppi che frequentano da settembre a luglio due volte alla settimana, presso il Centro per le Famiglie. Infine, il Servizio Primi Passi, gratuito, è un luogo di sostegno alla genitorialità ed è rivolto ai bambini 0/12 mesi, accompagnati da un genitore, e funziona da settembre a luglio, una volta alla settimana, presso il Centro per le Famiglie.