Maranello, partono i lavori di riqualificazione della Farmacia comunale

Partiranno a breve i lavori di riqualificazione all’interno della Farmacia comunale di Maranello, in Piazza Amendola, dove i locali verranno ampliati e riorganizzati per migliorarne l’accessibilità, la fruizione e il comfort.

L’intervento comporterà la chiusura dell’esercizio per tre giorni, da giovedì 4 a sabato 6 luglio compresi: il tempo necessario a riavviare l’attività nella sede temporanea, che riaprirà già a partire da lunedì 8 luglio nei locali di fianco all’attuale farmacia, dove invece nel frattempo verranno effettuati i lavori.

L’esercizio resterà dunque in funzione - sempre in Piazza Amendola e senza ricorrere a soluzioni ‘esterne’ come i container - in attesa dei nuovi spazi che saranno disponibili entro la fine dell’anno.

Nello specifico la riqualificazione della farmacia, oltre al suo ampliamento, porterà alla realizzazione di nuove aree attrezzate per svolgere le diverse mansioni in ambienti sempre più confortevoli e rispettosi della privacy. Il progetto prevede infatti la creazione di un’area dedicata alle prenotazioni, di un’area di attesa e di due nuove salette: una per i piccoli test e i monitoraggi - ad esempio per misurare la pressione - e l’altra, più spaziosa, che andrà ad ospitare i nuovi servizi al cittadino previsti dall’ampliamento delle funzioni in atto presso la farmacie.

Con la ricollocazione del bancone e la ristrutturazione dei locali anche nel retro dell’esercizio attuale, gli stessi farmacisti avranno a disposizione un nuovo ufficio, un laboratorio galenico più adeguato per le preparazioni e maggiori spazi per la conservazione dei farmaci, compresi quelli che necessitano di basse temperature di mantenimento.

L’intervento comporterà inoltre il rifacimento degli impianti, della tinteggiatura, dei controsoffitti e dell’illuminazione, ai quali si aggiungerà un rinnovo degli arredi funzionale ad un’esposizione più chiara e ordinata dei prodotti, finalizzata a migliorarne anche visivamente la separazione per tipologie.

E tra le novità portate dal progetto ci sarà anche la realizzazione di un ‘locker’, una sorta di ‘armadietto’ digitalizzato che darà la possibilità di ritirare farmaci H24 anche dall’esterno dell’esercizio, dunque anche negli orari di chiusura al pubblico.

“Nei prossimi anni - spiega Luigi Zironi, sindaco di Maranello - le farmacie continueranno ad ampliare i loro servizi, consolidando ulteriormente il loro ruolo in una rete socio-sanitaria che necessita di punti di riferimento sempre più capillari sul territorio. Grazie a questo investimento i maranellesi potranno dunque trovare nella Farmacia comunale un presidio ancora più attrezzato di fronte alle sfide già in atto in ambito sanitario”.

“Il ripensamento e l’ampliamento degli spazi - aggiunge Chiara Ferrari, vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici - consentirà inoltre al personale una migliore organizzazione del lavoro, sia ‘dietro le quinte’ sia nel rapporto diretto con gli utenti. Gli stessi cittadini potranno quindi beneficiare di maggiore privacy, di servizi più efficienti, di una riduzione dei tempi di attesa e di ambienti più confortevoli in ogni aspetto, sia sul piano estetico che funzionale”.