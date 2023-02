Maranello avrà una nuova casa per le associazioni del territorio

Una nuova sede polifunzionale per diverse associazioni maranellesi, immersa nel verde e in posizione baricentrica rispetto all’intero territorio comunale. Eccolo il futuro dell’edificio di proprietà comunale situato a pochi metri dalla Fattoria del Parco. Un immobile che fa parte del complesso di Via Cappella e che nei prossimi mesi sarà completamente ristrutturato grazie a fondi intercettati dal PNRR e dedicati all’ambito socio-culturale.

Il progetto esecutivo inerente alla massiccia riqualificazione della palazzina, al momento in disuso, è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale attraverso una delibere, alla quale è seguita ieri in Consiglio comunale la ratifica della relativa variazione di bilancio.

“Con questo intervento - spiega Luigi Zironi, Sindaco di Maranello - daremo ad alcune associazioni una sede più adeguata di quella attuale, creando di fatto un nuovo, piccolo polo socio-culturale in una zona splendida della città, particolarmente adatta anche per lo svolgimento di iniziative culturali e solidali. E la condivisione di alcuni spazi in comune sarà senz’altro un ulteriore stimolo a collaborare per le associazioni coinvolte”.

I lavori interesseranno l’intero stabile e tutti i suoi piani, ponendo una particolare attenzione alla capacità antisismiche e all’efficientamento energetico dell’edificio.

Sono infatti previsti il consolidamento strutturale dell’immobile, l’installazione di nuovi impianti a basso consumo per il riscaldamento e la climatizzazione, il montaggio di pannelli fotovoltaici sul tetto, la ristrutturazione dei locali, il rinnovo delle facciate esterne - compreso lo spostamento dell’ingresso principale -, la sostituzione degli infissi e il rifacimento di tutti i servizi igienici.

Nel dettaglio, il piano terra ospiterà una sala riunioni condivisa dalle associazioni, due toilette e un angolo cucina, mentre al primo e al secondo piano - dove ci sarà anche una terrazza affacciata sul verde - verranno ricavati in tutto 6 locali a disposizione delle singole associazioni.

“Andiamo così a recuperare uno spazio e un immobile con grandi potenzialità - aggiunge Chiara Ferrari, Assessore ai Lavori pubblici - e siamo molto soddisfatti per essere riusciti a cogliere, anche in questo frangente, l’occasione del finanziamento tramite PNRR. La piena sistemazione della palazzina, oltre ad essere funzionale per la vita sociale del nostro territorio, va anche a valorizzare un bene pubblico già collocato in una posizione strategica”.

Il costo dell’operazione ammonterà complessivamente a 407mila euro, di cui 370mila provenienti da fondi PNRR vincolati al tema della rigenerazione urbana finalizzata a scopi socio-culturali. Il contributo del Comune si assesta dunque sui 37mila euro, spesa aumentata durante la progettazione a causa dei rincari causati dalla conseguenze globali del conflitto in Ucraina.

Una volta aggiudicati i lavori tramite gara nelle prossime settimane, il cantiere dovrebbe avere inizio nella stagione estiva, per poi concludersi nei primi mesi del 2024.