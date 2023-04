Maranello, attivazione nuovi varchi stradali e telecamere presso le scuole

Sono entrati in funzione di recente sul territorio maranellese altri due varchi stradali dotati di videocamere ad alta risoluzione, collegate al Targa system e capaci di immortalare le targhe dei veicoli diretti in entrambe le direzioni. I nuovi ‘occhi elettronici’ sono stati installati a Torre Maina e in Via Dino Ferrari: i varchi stradali a Maranello sono ora 19.

In questi giorni sono state inoltre attivate 5 nuove telecamere di sicurezza ad altissima risoluzione nei pressi delle scuole medie Ferrari-Galilei e dell’Istituto superiore ‘A.Ferrari’: saranno innanzitutto per prevenire eventuali situazioni di spaccio o consumo di stupefacenti, ma potranno essere utilizzate anche per accertare altri reati.

In questo caso la spesa è stata totalmente finanziata dal Ministero dell’Interno grazie al protocollo ‘Scuole sicure 2022-2023’, messo in campo oltre un anno fa dal Governo. ll Comune di Maranello si candidò allora con un proprio progetto e ottenne un contributo che ha coperto l’intero costo dell’operazione.

Queste nuove videocamere nel corso del tempo potranno essere posizionate in punti diversi dell’area vicina alle scuole e avranno accesso alle immagini solo gli agenti di Polizia locale autorizzati.

“Saranno uno strumento di supporto utile per gli agenti - spiega Elisa Ceresola, Comandante della Polizia locale di Maranello - nello svolgimento dei controlli che già effettuiamo di persona nei pressi delle scuole. È giusto mantenere alta l’attenzione su queste fasce di età, che sono particolarmente delicate e sulle quali bisogna agire innanzitutto a livello di prevenzione, anche dialogando costantemente con le famiglie”.

Riguardo ai nuovi varchi stradali, invece, si andranno ad integrare al sistema già esistente, che tra le altre cose consente alla Polizia locale di individuare in tempo reale, tramite un alert, il transito di veicoli con targhe già segnalate e inserite in una black list dinamica.

Immortalare il loro passaggio in prossimità di un varco può risultare utile per controlli preventivi su veicoli sospetti, per ridurre i tempi di un intervento, per indagare su reati già avvenuti, per identificare l’auto di eventuali complici o un veicolo pirata dopo un incidente.

Il Targa system viene inoltre utilizzato per identificare i mezzi non in regola con la revisione o con l’assicurazione, con lo scopo di garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada.

“Anche sul tema della sicurezza - commenta il Sindaco Luigi Zironi - stiamo cogliendo tutte le opportunità che si presentano in ambito tecnologico per migliorare il monitoraggio del territorio. Tenendo sempre presente, è bene ricordarlo, che crediamo fortemente in un modello di sicurezza integrata, nel quale la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini si sviluppa in maniera capillare attraverso progetti come il Controllo di Comunità, che a Maranello conta oggi 19 Gruppi e coinvolge quasi 800 persone”.